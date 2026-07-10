Suiza podría recuperar a una de sus grandes figuras para jugar ante la Selección Argentina

Suiza mantiene la ilusión de recuperar a Johan Manzambi para enfrentar a la Selección Argentina por los cuartos de final del Mundial 2026. El mediocampista ofensivo, una de las grandes figuras del conjunto europeo durante el torneo, se perdió el duelo ante Colombia.

La molestia apareció durante el último entrenamiento previo al compromiso de octavos de final. Según se informó oficialmente, se trató de una contusión en la rodilla que le impidió estar disponible para el partido que terminó con clasificación suiza por penales.

Ahora, toda la atención en la concentración está puesta en su evolución. El entrenador Murat Yakin mantiene la esperanza de recuperarlo, aunque dejó en claro que no será arriesgado en caso de que no llegue en condiciones óptimas.

La cautela de Suiza con Manzambi

“Únicamente jugará si tiene sentido desde el punto de vista médico”, aseguró Yakin al referirse a la posibilidad de contar con el futbolista ante la Selección Argentina.

Durante uno de los últimos entrenamientos, Manzambi fue observado con un vendaje en la rodilla, separado del resto del plantel y caminando con cierta dificultad, una imagen que generó preocupación en el cuerpo técnico.

Johan Manzambi.

De no estar disponible, Suiza deberá buscar nuevamente una alternativa para reemplazarlo. Frente a Colombia, Ardon Jashari ocupó inicialmente su lugar, aunque fue sustituido durante el entretiempo tras una actuación discreta.

Una de las figuras suizas del Mundial 2026

Manzambi se convirtió en uno de los nombres más importantes del seleccionado suizo durante el certamen. Marcó tres goles, dos ante Bosnia y uno frente a Canadá, además de aportar dos asistencias.

El jugador había comenzado el Mundial como suplente, pero su rendimiento le permitió ganarse rápidamente un lugar entre los titulares y consolidarse como uno de los futbolistas más desequilibrantes del equipo.

La expectativa de Suiza pasa ahora por saber si podrá contar con él en el duelo de este sábado a las 22, en Kansas City. El conjunto europeo llega motivado después de eliminar a Colombia y alcanzar sus primeros cuartos de final de un Mundial desde 1954.

La decisión final sobre Manzambi dependerá de su respuesta física en las horas previas al partido. Mientras tanto, el cuerpo técnico mantiene abierta la posibilidad de recuperarlo para enfrentar a la Selección Argentina.