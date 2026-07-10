Una fuerte enfermedad de cítricos avanza en Entre Ríos: más de 80 establecimientos están bajo control

La enfermedad considerada más destructiva de los cítricos a nivel mundial genera preocupación en Entre Ríos, donde más de 80 establecimientos del departamento Federación permanecen bajo un plan sanitario obligatorio debido a la detección de casos positivos de Huanglongbing, conocido como HLB.

Los datos surgen de una respuesta oficial del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) ante un pedido de acceso a la información pública. El informe expone la situación fitosanitaria de las cerca de 36.000 hectáreas dedicadas a la producción citrícola en la provincia.

Los establecimientos donde se detectaron casos positivos durante los últimos tres años deben cumplir con un plan de trabajo sanitario obligatorio. Las tareas de control y saneamiento quedan a cargo de los productores, mientras que los equipos técnicos del SENASA fiscalizan el cumplimiento de las medidas establecidas.

Federación concentra los casos y Concordia continúa libre

Actualmente, más de 80 establecimientos de Federación están alcanzados por este régimen sanitario, mientras que las quintas sin detecciones recientes continúan bajo monitoreo para identificar posibles nuevos focos de la enfermedad.

En contraste, Concordia permanece libre de HLB, aunque se mantienen las tareas preventivas de vigilancia sobre las plantaciones y el seguimiento del psílido asiático, el insecto que transmite la bacteria causante de la enfermedad, según informó Análisis.

Cuando aparecen síntomas compatibles, las muestras son enviadas al laboratorio del INTA Concordia para su análisis mediante la técnica PCR. En caso de confirmarse la presencia del patógeno, las plantas afectadas deben ser erradicadas para reducir el riesgo de propagación hacia otros cítricos.

Enfermedad que afecta los cítricos.

Casi la mitad de las muestras vegetales dieron positivo

Los datos actualizados al 26 de junio de 2026 muestran que en Entre Ríos se relevaron 7.416 sitios y se tomaron 244 muestras entre material vegetal e insectos.

De las 176 muestras vegetales analizadas, 77 resultaron positivas para HLB, lo que representa cerca del 44% del total. En cuanto al insecto vector, se estudiaron 88 muestras y nueve dieron resultado positivo.

El mismo relevamiento registró 7.172 inspecciones en las que no fue necesario extraer muestras y señaló que, al momento del corte de los datos, no había trampas activas registradas.

Una enfermedad sin cura para los cítricos

El Huanglongbing es provocado por la bacteria Candidatus Liberibacter asiaticus y puede transmitirse tanto mediante plantas infectadas como a través del psílido asiático. Está considerada la enfermedad más destructiva de los cítricos debido a su capacidad para afectar plantaciones completas y deteriorar la calidad de los frutos.

No existe un tratamiento curativo para los ejemplares infectados. Una vez afectada, la planta comienza un proceso irreversible de deterioro que puede provocar su muerte en un período de entre dos y tres años, mientras que los ejemplares jóvenes pueden evolucionar más rápidamente y no llegar siquiera a producir fruta.

Ante este escenario, el monitoreo, la detección temprana y la eliminación de las plantas positivas son las principales herramientas para limitar el avance de la enfermedad. El SENASA también mantiene acciones de vigilancia sobre otras plagas que afectan a la producción frutícola, en coordinación con organismos públicos y entidades del sector.