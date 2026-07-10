Una empresa de logística profundizó los recortes y ya habría despedido a más de 200 trabajadores

Una empresa de logística despidió a 60 trabajadores en su sede central de Rosario y ya acumula más de 200 cesantías en distintas partes del país, según denunciaron los propios empleados afectados. El conflicto derivó en una movilización frente al Ministerio de Trabajo de Santa Fe.

Se trata de Expreso Brío, una firma dedicada al transporte y la distribución de cargas. Los trabajadores señalaron que las desvinculaciones fueron comunicadas sin causa y cuestionaron la falta de explicaciones por parte de la conducción empresarial.

La situación tomó mayor dimensión cuando parte del personal llegó a trabajar y se encontró con los portones cerrados. “El martes nos presentamos a trabajar y nos encontramos con el portón cerrado”, relató Matías Peluzzo, uno de los empleados afectados.

Despidos y reclamos por salarios adeudados

Los trabajadores de la empresa de logística aseguraron que entre los despedidos hay personas con 10, 15 y hasta 20 años de antigüedad. También denunciaron que todavía no recibieron propuestas concretas sobre las indemnizaciones correspondientes.

El reclamo no se limita a las cesantías. Según explicaron los afectados, la firma mantiene deudas vinculadas con los salarios de mayo y junio, además del medio aguinaldo y otros conceptos.

“Por ahora no, solamente el telegrama, se nos informó sin causa”, señalaron al referirse a la situación de las indemnizaciones. También advirtieron que hasta el momento solo recibieron promesas de pago y que existen serias dudas sobre su cumplimiento.

Más de 200 despidos en distintas sucursales

Los empleados sostienen que el conflicto comenzó meses atrás, con cierres y reducciones de personal en diferentes puntos del país. Antes de llegar a Rosario, los recortes también alcanzaron a sedes ubicadas en Córdoba y Buenos Aires.

De acuerdo con los trabajadores, la empresa de logística llegó a contar con presencia en ciudades como Mar del Plata, San Juan, Mendoza, Santa Fe y Rafaela, pero varias de esas operaciones fueron reducidas o cerradas en medio de la crisis.

Según la información difundida por los propios afectados, las cesantías ya superan las 200 a nivel nacional. En Rosario, donde funciona la sede central, fueron despedidas alrededor de 60 personas.

Las sospechas planteadas por los trabajadores

En medio del conflicto, los empleados también expresaron sospechas sobre un posible vaciamiento de la compañía. Esa acusación, por ahora, corresponde exclusivamente a la versión de los trabajadores y no surge que haya sido acreditada judicialmente.

Uno de los despedidos sostuvo que durante meses se habló de la posible incorporación de otra firma para asumir parte de la actividad, aunque esa operación nunca se concretó. A partir de allí, los afectados comenzaron a cuestionar la falta de información sobre el futuro de la compañía.

La situación mantiene en incertidumbre a decenas de familias y se encuentra bajo reclamo ante las autoridades laborales. Mientras tanto, los trabajadores exigen el pago de salarios, aguinaldo e indemnizaciones y respuestas concretas sobre el futuro de la empresa de logística.