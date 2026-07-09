Créditos hipotecarios de Banco Nación: cuánto hay que pagar para construir una vivienda de $68 millones

El Banco Nación actualizó las condiciones de sus créditos hipotecarios UVA y difundió una nueva simulación para la construcción de una vivienda única. De acuerdo con el cálculo oficial, para financiar una propiedad valuada en $68.000.000 con un préstamo de $50.000.000 a 20 años, la cuota inicial será de $459.223.

La línea está destinada a la construcción de una vivienda única de ocupación permanente y permite financiar hasta el 74% del valor del inmueble. En el ejemplo difundido por la entidad, el crédito cubre justamente ese porcentaje del valor de la propiedad.

La simulación corresponde a clientes que perciben sus haberes a través del Banco Nación y adhieren a la opción de tope por Coeficiente de Variación Salarial (CVS).

Cuánto hay que ganar para acceder

Según el simulador oficial, quienes soliciten un préstamo de $50 millones deberán acreditar ingresos netos mínimos de $918.446.

En caso de sumar codeudores, el ingreso requerido asciende a $1.836.893.

El valor de la vivienda utilizada como referencia equivale a 33.552,74 UVAs, mientras que el monto financiado representa 24.671,13 UVAs.

Cuáles son las tasas del crédito

La actualización también modificó el costo financiero de la línea hipotecaria.

Para esta simulación, el Banco Nación informó las siguientes tasas:

Tasa Nominal Anual (TNA): 6%. Tasa Efectiva Mensual (TEM): 0,5%. Costo Financiero Total (CFT) TNA: 8,39%. Tasa Efectiva Anual (TEA): 8,73%.

Estos valores reflejan un incremento respecto de simulaciones anteriores realizadas por la entidad.

Cómo funciona el tope por CVS

La línea hipotecaria contempla la posibilidad de adherir al denominado tope por CVS, un mecanismo destinado a limitar el impacto de los aumentos de la cuota cuando la actualización por UVA supera la evolución de los salarios.

Esta alternativa está disponible para quienes cobran sus haberes en el Banco Nación y destinan el préstamo a una vivienda única y de ocupación permanente.

Para acceder a este beneficio, el solicitante debe abonar una prima adicional que se incorpora al esquema del crédito.

Qué se puede financiar

Los créditos hipotecarios UVA del Banco Nación pueden utilizarse para la construcción, compra, ampliación, refacción o terminación de una vivienda única.

El plazo máximo de financiación alcanza los 30 años, aunque la simulación publicada corresponde a un préstamo a 20 años.

El monto máximo prestable es el equivalente en pesos a 260.000 UVAs, sujeto al valor del proyecto y a la capacidad de pago del solicitante.

Entre los requisitos figuran una antigüedad laboral mínima y la presentación de la documentación correspondiente. Los trabajadores en relación de dependencia deben acreditar ingresos mediante recibos de sueldo, mientras que monotributistas y autónomos deben presentar constancias de inscripción, pagos y certificaciones de ingresos.