Selección Argentina: será portugués el árbitro de los cuartos de final

La Selección Argentina ya conoce al árbitro que estará a cargo del partido ante Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026. La FIFA designó al portugués João Pinheiro para el encuentro que se disputará este sábado desde las 22 en Kansas City.

Será la primera vez que el juez de 38 años dirija al equipo albiceleste. Sin embargo, ya tuvo contacto con el próximo rival de Argentina durante esta misma Copa del Mundo, cuando estuvo al frente del triunfo de Suiza por 4-1 ante Bosnia y Herzegovina en la fase de grupos.

En aquel partido, Pinheiro mostró tres tarjetas amarillas y expulsó al defensor bosnio Tarik Muharemovic por una infracción desde atrás. También arbitró durante este Mundial el cruce entre Canadá y Sudáfrica.

El antecedente que tiene con Suiza

La Selección Argentina se encontrará con un árbitro que ya conoce de cerca al conjunto europeo. Suiza tuvo a Pinheiro como juez en uno de sus partidos de la fase inicial y terminó imponiéndose con claridad.

El portugués inició su carrera en la máxima categoría de su país en 2015 y, con el paso de los años, sumó experiencia en torneos internacionales organizados por la UEFA. También forma parte de la nómina de árbitros seleccionados para esta Copa del Mundo.

Su recorrido incluye partidos de Champions League, Europa League y otras competencias de primer nivel. Además, fue el encargado de dirigir la Supercopa de Europa disputada entre París Saint-Germain y Tottenham.

Una polémica reciente en la Champions

Uno de sus antecedentes más comentados se produjo durante la última edición de la Champions League, en un partido entre Bayern Munich y París Saint-Germain. En aquel encuentro quedó en el centro de la discusión por una jugada de mano dentro del área que generó reclamos del conjunto alemán.

La acción no terminó en penal y tampoco hubo intervención del VAR para modificar la decisión inicial. El episodio volvió a poner el foco sobre Pinheiro antes de su participación en el Mundial.

Más allá de esa polémica, el árbitro portugués cuenta con una amplia trayectoria europea y esta será su primera experiencia dirigiendo a la Selección Argentina.

Argentina, por un lugar en semifinales

El equipo de Lionel Scaloni enfrentará a Suiza luego de eliminar a Egipto en un partido dramático que terminó 3-2. Por su parte, el conjunto europeo avanzó tras vencer por penales a Colombia.

El duelo se jugará este sábado 11 de julio en Kansas City y definirá a uno de los semifinalistas del Mundial 2026.

Así, la Selección Argentina ya tiene confirmado al encargado de impartir justicia en un partido decisivo: João Pinheiro, un árbitro con experiencia internacional, un antecedente reciente con Suiza y una polémica todavía fresca en la Champions League.