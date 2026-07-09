Descubrieron un exoplaneta más grande que Júpiter y con características poco comunes

Un equipo internacional de astrónomos confirmó el descubrimiento de un exoplaneta más grande que Júpiter y con una órbita particularmente extensa. El cuerpo celeste, denominado NGTS-38 b, tarda unos 180 días en completar una vuelta alrededor de su estrella.

El planeta tiene un radio aproximadamente 8% mayor que el de Júpiter y una masa cercana a 4,8 veces la del gigante del sistema solar. Por esas características, integra la categoría de los denominados super-Júpiteres.

El hallazgo resulta especialmente relevante porque los planetas con órbitas largas son mucho más difíciles de detectar mediante el método de tránsito. Al pasar con menor frecuencia por delante de su estrella, las oportunidades para observar las pequeñas caídas en su brillo son mucho más limitadas.

Una búsqueda que llevó años

La primera señal del exoplaneta fue detectada por el satélite TESS de la NASA durante un único tránsito registrado en diciembre de 2020. A partir de allí, los investigadores comenzaron una extensa campaña para confirmar que realmente se trataba de un planeta.

El seguimiento incluyó 228 noches de observación con los telescopios del Next Generation Transit Survey, instalados en Chile. Finalmente, lograron captar parte de un segundo tránsito y combinaron esos datos con mediciones espectroscópicas realizadas con los instrumentos CORALIE y HARPS.

A través de esas observaciones, los científicos detectaron pequeñas variaciones en el movimiento de la estrella provocadas por la atracción gravitatoria del planeta. Así pudieron confirmar tanto su masa como la duración precisa de su órbita: 180,52797 días.

Exoplaneta.

Una trayectoria diferente a la mayoría

El exoplaneta no sigue una órbita completamente circular. Su recorrido tiene una excentricidad moderada, lo que significa que la distancia respecto de su estrella cambia de manera considerable a lo largo de cada vuelta.

En su punto más cercano, el planeta se encuentra algo más lejos de su estrella que Mercurio del Sol. En el extremo opuesto de la órbita, la separación se acerca a la distancia existente entre la Tierra y nuestra estrella.

A pesar de encontrarse más alejado que muchos otros mundos conocidos, NGTS-38 b sigue siendo más caliente que la Tierra. Su temperatura de equilibrio fue calculada en aproximadamente 458 grados Kelvin, equivalentes a unos 185 grados Celsius.

Por qué interesa a los científicos

La combinación entre su gran masa, una órbita relativamente amplia y una temperatura menor a la de muchos otros gigantes conocidos convierte a este exoplaneta en un objeto particularmente atractivo para futuras investigaciones.

Los especialistas consideran que podría ser un buen candidato para estudiar su alineación orbital e incluso buscar posibles lunas o anillos. Su potente gravedad y la distancia respecto de la estrella podrían favorecer la existencia de ese tipo de estructuras, aunque hasta ahora no se confirmaron exolunas alrededor de planetas fuera del sistema solar.