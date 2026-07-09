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Policiales Importantes daños materiales

Un vehículo dañó bolardos de la Semipeatonal 25 de Mayo de Crespo

El conductor de un Volkswagen Bora perdió el control del vehículo y embistió varios bolardos de la semipeatonal 25 de Mayo. No hubo personas lesionadas, aunque el tránsito permaneció interrumpido mientras se realizaban las actuaciones correspondientes.

9 de Julio de 2026
Siniestro vial en un sector céntrico de Crespo
Siniestro vial en un sector céntrico de Crespo Foto: Estación Plus Crespo

El conductor de un Volkswagen Bora perdió el control del vehículo y embistió varios bolardos de la semipeatonal 25 de Mayo. No hubo personas lesionadas, aunque el tránsito permaneció interrumpido mientras se realizaban las actuaciones correspondientes.

Un automóvil Volkswagen Bora protagonizó un siniestro vial durante la mañana de este jueves feriado al perder el control e impactar contra varios bolardos de la semipeatonal 25 de Mayo, en Crespo. El hecho ocurrió en el tramo comprendido entre las calles Sarmiento y Belgrano, donde el rodado terminó detenido tras la violenta maniobra.

 

Como consecuencia del choque, uno de los elementos de protección fue arrancado de cuajo y el vehículo quedó inmovilizado debido a los daños sufridos en sus neumáticos.

A pesar de la magnitud del impacto, no se registraron personas heridas, informaron fuentes vinculadas al procedimiento.

 

Tras el siniestro, se labraron las actuaciones correspondientes y el Municipio de Crespo inició el procedimiento administrativo para reclamar la reparación de los daños ocasionados al mobiliario urbano.

Siniestro vial en un sector céntrico de Crespo (foto Estaci&oacute;n Plus Crespo)
Siniestro vial en un sector céntrico de Crespo (foto Estación Plus Crespo)

Como consecuencia del accidente, la circulación vehicular permaneció restringida durante gran parte de la mañana en ese sector de la semipeatonal.

 

El automóvil siniestrado permaneció en el lugar mientras se desarrollaban las tareas de asistencia y señalización, por lo que se colocó cartelería preventiva para advertir a quienes transitaban por la zona.

 

Los bolardos dañados se encontraban sobre el lateral derecho de la cuadra y uno de ellos fue completamente desprendido por la fuerza del impacto.

 

Según publicó Estación Plus Crespo, el corte de tránsito se mantuvo al menos hasta el mediodía mientras avanzaban las actuaciones y se aguardaba el retiro del vehículo.

Temas:

Crespo siniestro vial accidente de tránsito daños materiales
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