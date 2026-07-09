Secuestraron gran cantidad de armas y restos de tres virachos tras allanamientos en Concordia

Una investigación por abigeato derivó en tres allanamientos con secuestro de armas, municiones y otros elementos. Dos hombres quedaron detenidos.
Tres allanamientos realizados en Los Charrúas, Concordia, permitieron secuestrar siete armas de fuego, más de 160 cartuchos de distintos calibres y otros elementos vinculados a una causa por robo de ganado. Además, dos hombres fueron detenidos y los policías encontraron restos de tres virachos, una especie protegida por ley.
El procedimiento fue llevado adelante por personal de la Brigada Abigeato Concordia, en conjunto con efectivos de la Jefatura Departamental Concordia y con la colaboración de la Brigada Abigeato Federación.
Las medidas fueron ordenadas por el Juzgado de Garantías de Concordia, a cargo del juez Francisco Ledesma, en el marco de una causa por presunto abigeato que es investigada por el fiscal José Arias.
Armas, municiones y otros elementos secuestrados
Los allanamientos se realizaron en inmuebles ubicados en Los Charrúas y en la zona rural de esa localidad, dentro de la jurisdicción de la Comisaría Octava.
Como resultado de los procedimientos, los efectivos secuestraron una carabina calibre .223, una escopeta calibre .32, una carabina calibre .22, un revólver calibre .32, un revólver calibre .22, una carabina calibre .308, un aire comprimido reformado calibre .22, un aire comprimido, un arco, una ballesta, seis flechas de arquería, 165 cartuchos de distintos calibres, un teléfono celular y otros elementos considerados de interés para la investigación.
Dos aprehendidos y una infracción por fauna protegida
Por disposición de la fiscalía interviniente, dos hombres fueron aprehendidos por el presunto delito de tenencia ilegal de armas de fuego.
Durante los procedimientos, además, los uniformados constataron la presencia de restos eviscerados de tres ejemplares de viracho, una especie protegida por la Ley Provincial N.º 4.841, por lo que se iniciaron las actuaciones correspondientes por infracción a la normativa vigente.