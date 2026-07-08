Examen toxicológico de Ernestina Pais: qué reveló la pericia tras el fatal accidente

El examen toxicológico de Ernestina Pais confirmó que la periodista no presentaba alcohol ni sustancias tóxicas en sangre al momento del accidente fatal ocurrido el 26 de junio. La investigación judicial continúa con nuevas medidas de prueba para esclarecer las circunstancias de la tragedia.
El examen toxicológico de Ernestina Pais arrojó un resultado negativo para alcohol y sustancias tóxicas, según confirmó la Justicia este miércoles al incorporar la pericia definitiva al expediente que investiga la muerte de la periodista y conductora. El estudio descartó que la víctima se encontrara bajo los efectos de ese tipo de sustancias cuando fue embestida por una formación del Tren de la Costa en un paso a nivel de la localidad bonaerense de Martínez, el pasado 26 de junio.
De acuerdo con la información conocida, el informe fue remitido a la Fiscalía de San Isidro, que lleva adelante la investigación del caso. La pericia era una de las pruebas más esperadas, ya que buscaba determinar si el consumo de alcohol o drogas podía haber influido en la conducción del vehículo antes del siniestro.
La novedad fue dada a conocer por el periodista Rodrigo Alegre a través de su cuenta en la red social X y, según trascendió, el resultado fortaleció la principal línea investigativa que siguen los investigadores desde los primeros días posteriores al hecho.
La principal hipótesis continúa siendo un error al cruzar el paso a nivel
Con el resultado del examen toxicológico incorporado a la causa, los investigadores mantienen como principal hipótesis que Ernestina Pais intentó atravesar el paso a nivel cuando las barreras ya se encontraban bajas.
Esa secuencia habría quedado registrada por distintas cámaras de seguridad instaladas en el lugar del accidente, cuyas imágenes forman parte del material analizado por la Fiscalía. Según la reconstrucción preliminar, el vehículo fue impactado sobre el lateral del conductor por una formación del Tren de la Costa.
Como consecuencia del fuerte impacto, la periodista sufrió un grave traumatismo de cráneo que le provocó la muerte en el lugar, de acuerdo con los informes médicos incorporados al expediente.
La investigación continúa con nuevas pericias
Aunque el resultado toxicológico descartó una de las hipótesis iniciales, la investigación judicial aún no fue cerrada y continúa con distintas medidas de prueba para reconstruir con precisión qué ocurrió en los instantes previos al choque.
Entre las diligencias ordenadas por la Fiscalía figuran el peritaje completo del automóvil que conducía Ernestina Pais, la apertura y análisis de su teléfono celular y el estudio de las comunicaciones que mantuvo antes del accidente.