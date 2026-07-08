Antonela Roccuzzo le dedicó un tierno mensaje a Messi luego del triunfo de Argentina

Antonela Roccuzzo compartió su emoción después del triunfo de la Selección argentina ante Egipto, por el Mundial 2026, y le dedicó un mensaje a Lionel Messi tras su actuación en Atlanta. La empresaria publicó un carrusel de fotos familiares desde el estadio y acompañó las imágenes con una frase para el capitán.

Minutos después del partido, la esposa de Messi subió a sus redes distintas postales junto a sus hijos en el palco y también imágenes del futbolista dentro del campo de juego. “Vamos Argentina”, escribió junto a emojis celestes y blancos.

Luego, Antonela Roccuzzo arrobó a Messi y agregó: “Ya no quedan palabras”. El mensaje reflejó la emoción por una nueva actuación destacada del capitán en un partido decisivo para la Selección.

La publicación tras el triunfo

El posteo no pasó inadvertido entre sus más de 40 millones de seguidores. En pocos minutos, la publicación acumuló una gran cantidad de reacciones y comentarios de fanáticos que celebraron el triunfo argentino y destacaron las imágenes familiares compartidas desde Atlanta.

Entre los mensajes se repitieron expresiones de cariño hacia la familia Messi y elogios por el rendimiento del equipo nacional. La publicación volvió a mostrar el acompañamiento de la familia del capitán durante la competencia mundialista.

Antonela Roccuzzo se mostró junto a sus hijos.

En las fotos difundidas por Antonela Roccuzzo se la pudo ver junto a sus hijos durante el encuentro, mientras seguían las alternativas del partido desde uno de los sectores del estadio. También incluyó imágenes de Messi en la cancha, en medio de una jornada de fuerte repercusión para la Selección.

Los nervios en la previa

Antes del inicio del partido, las cámaras también habían registrado a Antonela en la previa del encuentro. En las imágenes se la observó expectante, con gestos de nerviosismo, mientras aguardaba la salida de los equipos al campo de juego.

La escena reflejó la tensión propia de una instancia decisiva del Mundial. Argentina llegaba a un cruce exigente ante Egipto y el partido volvió a concentrar la atención de los hinchas dentro y fuera del estadio.

Con su publicación, Antonela Roccuzzo sumó una mirada íntima al triunfo argentino y al presente de Messi en la Copa del Mundo. Su mensaje acompañó una nueva noche de celebración para la Selección, que continúa su camino en el torneo.