Cuándo comienzan los cuartos de final del Mundial: días y horarios de los partidos

Este martes finalizaron los octavos de final del Mundial 2026 y se definieron los ocho equipos que jugarán los cuartos, la tercera instancia de eliminación directa en el nuevo formato de juego que instauró la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) con 48 participantes.

Los primeros seleccionados que superaron la ronda de 16 fueron Marruecos y Francia y se enfrentarán en el siguiente cruce. Los africanos le ganaron 3 a 0 a Canadá, uno de los anfitriones, con un doblete de Azzedine Ounahi más otro tanto de Soufiane Rahimi mientras que el equipo galo se impuso a Paraguay 1 a 0 con un penal de Kylian Mbappé.

España le ganó a Portugal 1 a 0 con un tanto de Mikel Merino sobre el final y jugará vs. Bélgica, que goleó a Estados Unidos 4 a 1 con un doblete de Charles De Ketelaere más un gol cada uno de Hans Vanaken y Romelu Lukaku. Malik Tillman igualó transitoriamente para uno de los coanfitriones de la Copa del Mundo.

Noruega protagonizó uno de los grandes batacazos del torneo y derrotó a Brasil 2 a 1 con un doblete de Erling Haaland. Neymar Jr. descontó para la Verdeamarela sobre el final, pero fue insuficiente. Su rival en la próxima instancia será Inglaterra, que dejó en el camino a México 3 a 2 en un partido memorable en el estadio Azteca gracias a un doblete de Jude Bellingham y un tanto de Harry Kane. Julián Quiñones y Raúl Jiménez anotaron los goles del Tri.

View this post on Instagram

La Selección Argentina le ganó un partido histórico a Egipto 3 a 2. La albiceleste perdía 2 a 0 por un cabezazo de Yasser Ibrahim en el primer tiempo y otro tanto de Mostafa Zico en el complemento. Sin embargo, el equipo de Scaloni lo revirtió con tres goles en 11 minutos: Cristian Romero descontó de cabeza para la albiceleste; al ratito Lionel Messi marcó el empate con un remate desde adentro del área y, a los 92′, Enzo Fernández definió un contraataque de cabeza. En el primer tiempo, el arquero Mostafa Shobeir le atajó un penal al propio Messi, cuando su equipo ya ganaba 1 a 0.

Por último, Suiza derrotó a Colombia por penales. El seleccionado helvético se impuso desde los doce pasos luego del empate 0 a 0 en los 120′ reglamentarios. En la tanda, Juan Fernando Quintero, Jáminton Campaz y Luis Díaz convirtieron para los colombianos. A su vez, Dávinson Sanchez estrelló su remate en el travesaño y Gregor Kobel contuvo el disparo de Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández. Para los suizos, en tanto, anotaron Granit Xhaka, Zeki Amdouni, Cedric Itten y Rúben Vargas, y Manuel Akanji la tiró afuera.

Cuándo empiezan los cuartos de final y todos los partidos

Los cuartos de final se disputarán después de este miércoles, que es la primera jornada sin actividad de la Copa del Mundo desde que la pelota empezó a rodar el 11 de junio.

Los cuatro encuentros están programados para disputarse entre el 9 y 11 de julio y los ganadores avanzarán a las semifinales, es decir que cumplirán el primer objetivo de muchos que es jugar ocho partidos.