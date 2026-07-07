Festejos por la victoria de Argentina en las ciudades de Villaguay, La Paz, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay

Festejos por la victoria de Argentina en ciudades de Entre Ríos. Los festejos en Villaguay por la victoria de Argentina marcaron una noche de euforia en Plaza 25 de Mayo, donde cientos de vecinos se congregaron para celebrar el triunfo por 3-2 frente a Egipto y la clasificación de la Selección a los cuartos de final del Mundial 2026. Con camisetas, banderas y cánticos, las familias transformaron el principal paseo público de la ciudad en un verdadero escenario albiceleste.

El ajustado resultado mantuvo en vilo a los hinchas hasta el pitazo final. La tensión acumulada durante los 90 minutos se convirtió en un desahogo colectivo cuando quedó sellado el pase a la siguiente instancia del torneo. El clima fue de alegría, abrazos y confianza renovada de cara a los próximos compromisos mundialistas.

En ese contexto, Elonce dialogó con vecinos que resumieron el sentimiento general: una mezcla de sufrimiento, orgullo y esperanza. "Ganamos, cumbia, perro", exclamó uno de los simpatizantes apenas comenzó la recorrida por la plaza, reflejando el clima festivo que dominó la noche.

Los hinchas destacaron a Messi, Paredes y el corazón del equipo

Martín fue uno de los primeros en compartir sus sensaciones tras el encuentro. "Intenso, casi con un infarto", describió sobre el desarrollo del partido. Al ser consultado por la figura de la cancha, no dudó: "Messi. El 10".

Eduardo también reconoció que vivió el encuentro "con muchos nervios", aunque eligió otro protagonista como el más destacado. "Fernández, sin duda. Paredes fue el que más movió los hilos y siempre intentó esos pases largos", expresó.

Otro vecino, que contó que ni siquiera pudo seguir el partido porque recorrió Villaguay en motocicleta, prefirió destacar el esfuerzo colectivo. "Para mí, son todos. Todos se merecen un aplauso", sostuvo, convencido de que el triunfo fue fruto del compromiso de todo el plantel.

El sufrimiento fue una constante hasta el final

Damiana reconoció que el desarrollo del encuentro la hizo sufrir de principio a fin. "Con muchos nervios. La pasé muy mal hasta lo último", confesó. Para ella, el gran responsable del triunfo fue Cristian Romero. "Para mí el Cuti, con nervio todo el tiempo de principio a fin, sabiendo que el otro era un rival increíble, pero con actitud, con ganas, como es Argentina, con el corazón, salimos adelante", manifestó.

Otro simpatizante volvió a poner el foco sobre Leandro Paredes y resaltó su actuación. "El mejor jugador, Paredes; aparte que es de Boca, hoy representó como tiene que ser el pueblo argentino", afirmó entre aplausos y cánticos de los presentes.

Las opiniones reflejaron la diversidad de miradas sobre las figuras del encuentro, aunque hubo un denominador común: el reconocimiento al esfuerzo de un equipo que logró sostener la ventaja frente a un rival que complicó a la Albiceleste durante gran parte del partido.

La ilusión mundialista volvió a crecer en Villaguay

Eliazar también destacó el trabajo de Paredes y recordó una acción determinante del partido. "Si no fuera por Paredes, hubieran hecho otro gol y estaríamos en el alargue", afirmó. Además, valoró el aporte ofensivo de Lautaro Martínez: "Sin duda, Lautaro Martínez con ese tiro que dio para el tercero y se terminó ahí".

Entre los festejos apareció Emanuel, quien contó que siguió el encuentro junto a su familia en el campo antes de trasladarse hasta el centro de Villaguay. "Con mi familia en el campo y después nos vinimos acá a Villaguay a festejar un poquito", relató.

También recordó un momento particular del partido: "Cuando estábamos 2 a 0, yo dije que Messi se tiró. Le digo: 'Levantate, loquito, levantate que vos podés'. Y va y hace los dos pases".

Festejos en Villaguay por la victoria Argentina y el paso a Cuartos de Final del Mundial

Antes de despedirse, Emanuel dejó en claro que la confianza en la Selección permanece intacta. Consultado sobre las posibilidades de levantar nuevamente la Copa del Mundo, respondió sin dudar: "Sí, sí, yo le tengo fe".

Esa convicción fue compartida por cientos de vecinos que, entre banderas, bombos y canciones, prolongaron durante varias horas los festejos en Villaguay por la victoria de Argentina, convencidos de que el sueño mundialista sigue más vivo que nunca.

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