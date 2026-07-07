Corrientes vuelve a ser tierra de yaguaretés: filmaron el paso de un ejemplar en el Iberá

El ejemplar hembra fue captado caminando por un sendero del Parque Nacional Iberá. Se trata de una de las crías del proyecto de reintroducción de la especie en la provincia, considerada Monumento Natural Nacional.
Nuevas imágenes de un yaguareté caminando tranquilamente por un sendero del Parque Nacional Iberá, en la provincia de Corrientes, fueron difundidas en las últimas horas y generaron impacto por la cercanía del registro. El video suma un nuevo avistamiento de la especie en el marco del proceso de reintroducción en la región, publicó Radio Dos.
El ejemplar es una hembra bautizada como "Sa’yju", registrada por las cámaras del ambientalista Luis Martínez, quien compartió las imágenes en sus redes sociales. Según se informó, se trata de un animal particularmente esquivo, que habitualmente solo puede ser detectado mediante cámaras trampa, publicó
"Sa’yju" fue observada por primera vez en agosto de 2024, cuando comenzó a desplazarse por nuevas áreas dentro del área protegida del Iberá, como parte del programa de recuperación del yaguareté en Corrientes.
De acuerdo con el seguimiento del proyecto, el ejemplar es hija de la yaguareté "Porá" y hermana de "Ombú", además de pertenecer a una línea genética vinculada a otras hembras del parque, en el marco del proceso de reproducción controlada y reintroducción.
El yaguareté, declarado Monumento Natural Nacional en 2001 y actualmente catalogado como especie amenazada, había desaparecido de Corrientes a mediados del siglo XX debido a la caza, la modificación del hábitat y la reducción de sus presas naturales.
El Parque Nacional Iberá forma parte del programa de reintroducción de la especie en la región, considerado uno de los proyectos de conservación más importantes del país, que en los últimos años permitió registrar nuevos ejemplares nacidos en libertad.