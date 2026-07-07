Dejaron un almíbar al fuego y se desató un incendio en un emprendimiento familiar en Paraná

Un incendio afectó un emprendimiento familiar dedicado a la elaboración de pastas y pastelitos. No hubo heridos, pero los daños fueron de consideración, supo Elonce.
Durante la madrugada de este martes, un incendio destruyó por completo un galpón donde funcionaba un emprendimiento de elaboración casera de pastas y pastelitos. El siniestro ocurrió alrededor de las 4.45, en la zona de Almafuerte y Los Naranjos, de la ciudad de Paraná, mientras los propietarios realizaban la producción diaria.
Al parecer se había dejado encendido el almíbar. El siniestro provocó daños materiales en la cocina, incluidos hornos, ollas y productos de elaboración. Y afortunadamente no se registraron personas lesionadas.
El referente de Bomberos Voluntarios, Cristian Gamboa, explicó a Elonce que el cuartel recibió el aviso y al arribar al lugar, ya trabajaba personal de Bomberos Zapadores.
Gamboa indicó que el inmueble estaba dividido entre la vivienda familiar y el sector destinado a la elaboración de productos de panificación.
"Llegado al lugar nos pudimos dar cuenta de que el galpón era un lugar que se dedicaba a la parte de panificación. Se dividía la parte de adelante de la casa y atrás un galpón que se dedicaba a este oficio", explicó.
"Por lo visto, algún momento de la producción sufrió algún fallo; después las pericias las hace Bomberos Zapadores y ellos determinarán qué dio inicio al incendio", sostuvo.
Como consecuencia del siniestro, las pérdidas fueron completas en el sector afectado.
La familia estaba trabajando cuando comenzó el incendio
Al momento de la llegada de los bomberos, los propietarios ya se encontraban fuera del inmueble y no fue necesario asistir a ninguna persona.
"Tengo entendido que la familia se encontraba trabajando, estaban haciendo la producción diaria de la panificación para los repartos. Fue cuando se inició algún tipo de incidente que generó el foco ígneo", precisó Gamboa.
Asimismo, confirmó que existió riesgo de propagación hacia las viviendas cercanas, aunque el incendio pudo ser controlado antes de que alcanzara inmuebles linderos.
Durante las tareas de extinción, los bomberos retiraron dos cilindros de gas de 45 kilos que se encontraban dentro del galpón. Y afortunadamente pudieron ser retirados a tiempo.
En el operativo intervino una dotación de Bomberos Voluntarios y otra de Bomberos Zapadores. Finalmente, el referente del cuerpo de bomberos llevó tranquilidad al confirmar que no hubo personas heridas. Elonce.com