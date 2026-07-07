Los casos de influenza comienzan a bajar y el dengue continúa sin nuevos contagios

El Boletín Epidemiológico informó una baja en los casos de influenza, estabilidad del COVID-19 y ausencia de nuevos contagios de dengue en el país.
La circulación de influenza comenzó a desacelerarse, según el último reporte sanitario, mientras que el COVID-19 se mantuvo en niveles bajos y el dengue no registró nuevos casos confirmados en el país. Así lo indicó el Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) correspondiente a la semana epidemiológica 25, que además señaló que los virus respiratorios continúan dentro de los niveles esperados para esta época del año.
El informe precisó que la influenza A(H3N2) sigue siendo el virus respiratorio de mayor circulación en Argentina, aunque comenzó a observarse una desaceleración en la cantidad de contagios. En segundo lugar se ubicó el Virus Sincicial Respiratorio (VSR), que mostró un leve incremento desde la semana epidemiológica 13, mientras que el SARS-CoV-2 permaneció estable y con baja circulación.
En cuanto a los pacientes atendidos de manera ambulatoria, el BEN destacó una disminución en la positividad para influenza. Mientras en la semana epidemiológica 24 el incremento de casos había sido del 41%, en la semana 25 ese aumento descendió al 33,3%. Respecto del Virus Sincicial Respiratorio, durante las últimas cuatro semanas se confirmaron 21 casos positivos en pacientes ambulatorios.
Menos casos de influenza entre pacientes internados
La vigilancia realizada en personas internadas también mostró una reducción en los casos de influenza. El Boletín Epidemiológico informó que durante las últimas cuatro semanas se notificaron 230 casos positivos, lo que representó 44 menos que en el período anterior.
En contraste, el Virus Sincicial Respiratorio presentó un leve incremento entre los pacientes hospitalizados. En ese período se confirmaron 277 casos, es decir, 29 más que los registrados en el informe previo.
El aumento de las detecciones de VSR tuvo impacto en las notificaciones de bronquiolitis y neumonía. Hasta la semana epidemiológica 24 se registraron 67.907 casos de neumonía y 47.683 de bronquiolitis. Sin embargo, el corredor endémico indicó que ambas enfermedades permanecen dentro de los valores esperados para esta época del año y presentan tasas similares, aunque levemente inferiores, a las observadas en temporadas anteriores.
Influenza, dengue y chikungunya
El informe también dio cuenta de la vigilancia genómica realizada por el Instituto Malbrán, que confirmó que el 95% de las muestras analizadas durante 2026 correspondieron al subclado K (J.2.4.1) de influenza A. Durante la última semana se detectaron 25 nuevos casos de esa variante, con un acumulado de 294 en lo que va del año.
En relación con la fiebre chikungunya, el BEN indicó que continúa el descenso sostenido de casos iniciado en la semana epidemiológica 16. Durante la última semana se notificaron 34 nuevos casos, aunque solo tres correspondieron efectivamente a ese período por fecha de inicio de síntomas o consulta. El total acumulado de la temporada ascendió a 2.819 casos confirmados y probables, concentrados en un 96% en el NOA.
Respecto del dengue, el reporte señaló que la situación epidemiológica se mantiene sin cambios. No se registraron nuevos casos confirmados en el país y se observó una leve disminución de los casos sospechosos. Durante la última semana se notificaron 183 casos sospechosos, aunque ninguno fue confirmado por laboratorio.
Las autoridades sanitarias advirtieron que, si bien la temporada 2025-2026 presenta una baja circulación del virus, permanecen bajo investigación 335 casos probables. En ese marco, remarcaron la importancia de fortalecer la vigilancia epidemiológica mediante la toma de segundas muestras y la realización de los estudios necesarios para confirmar o descartar cada caso sospechoso.