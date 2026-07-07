Rompió el vidrio de un comercio en Paraná, entró y escapó con la caja registradora

Un comercio de Paraná fue víctima de un robo durante la madrugada de este martes, luego de que una persona rompiera el vidrio de la puerta principal para ingresar al local. El hecho ocurrió en una sucursal de Nicoleta, ubicada en la esquina de Almafuerte y República Dominicana.

Según pudo conocer Elonce, el episodio habría sucedido cerca de las 4.51. El autor del robo arrojó una piedra de gran tamaño contra el acceso del local, provocó importantes daños en el vidrio y logró ingresar por ese sector.

Una vez dentro, se llevó la caja registradora y escapó antes de que pudiera ser interceptado. La alarma del establecimiento se activó de manera inmediata y alertó al dueño a través de su teléfono celular, lo que habría reducido el tiempo que el intruso permaneció dentro del lugar.

La alarma se activó tras la rotura del vidrio

Facundo Fontana, propietario del comercio, indicó que el delincuente no alcanzó a llevarse otros elementos que se encontraban en el interior del local. Entre ellos había una computadora, que no fue sustraída durante el ingreso.

El empresario estimó que dentro de la caja registradora había entre $50.000 y $100.000 en efectivo, correspondientes al cambio que habitualmente queda en el negocio. De acuerdo con lo relatado, el perjuicio económico principal estaría vinculado a los daños ocasionados en la puerta de ingreso.

Robo en un local de Av. Almafuerte y República Dominicana

Las cámaras de seguridad registraron parte de la secuencia, aunque la identificación del sospechoso se presenta como una dificultad. Según explicó el dueño, la persona que ingresó llevaba un casco de motocicleta, por lo que su rostro no pudo ser reconocido en las imágenes.

Intervino personal policial y de Criminalística

En el lugar trabajó personal de la Comisaría Cuarta y también intervino Criminalística, que realizó las tareas correspondientes para reunir elementos de interés para la investigación. Hasta el momento, no se informó la identificación del autor del hecho.

Robaron en un comercio de Avenida Almafuerte y Dominicana de Paraná

El local funciona desde octubre del año pasado y, según indicó su propietario, es la primera vez que sufre un robo. La situación obligó a reorganizar la actividad del negocio y evaluar la reparación urgente de la puerta principal para poder retomar la atención con normalidad.

El episodio dejó daños materiales visibles en el frente del comercio, además de los inconvenientes operativos que genera la necesidad de limpiar el lugar, reemplazar el vidrio y reforzar las medidas de seguridad. La investigación continúa para determinar la identidad de la persona que protagonizó el robo.