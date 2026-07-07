Cáritas envió los primeros fondos para asistir a los damnificados por los terremotos en Venezuela

Tras el lanzamiento de su campaña de emergencia para asistir a las víctimas de los violentos sismos que azotaron a Venezuela, Cáritas Argentina anunció que se realizó el primer envío de u$s 136.857,77 de los fondos recaudados gracias a la generosidad de la comunidad.

Debido a las complejidades logísticas que presenta el territorio y la urgencia de la situación, la organización decidió priorizar y centralizar la ayuda mediante contribuciones estrictamente económicas, permitiendo que el auxilio sea administrado de manera rápida y directa en las zonas de desastre.

La iniciativa, impulsada a nivel nacional y replicada por diversas diócesis y parroquias del país, busca sostener las tareas de asistencia que Cáritas Venezuela realiza activamente en los sectores más vulnerables. Los recursos transferidos serán utilizados para la compra de insumos básicos, atención sanitaria y el acompañamiento de emergencia a las personas que lo han perdido todo.

El 24 de junio, dos terremotos, de 7.5 y 7.2 en la escala de Richter, sacudieron el centro de Venezuela con tan solo 39 segundos de diferencia, dejando un saldo trágico de al menos 2595 personas fallecidas, más de 12.000 heridos y miles de damnificados. El movimiento sísmico provocó el colapso de infraestructuras clave y graves daños materiales, obligando a una enorme cantidad de familias a refugiarse a la intemperie en plazas y áreas abiertas ante el temor continuo de nuevas réplicas y el inminente peligro de derrumbes.

Cómo seguir colaborando

La campaña solidaria continúa abierta para quienes deseen realizar su aporte desde cualquier punto del país. Las donaciones pueden canalizarse de forma digital a través de una transferencia bancaria utilizando el Alias: CARITAS.VENEZUELA, o mediante depósito en la Cuenta Corriente del Banco Nación Nº 35869/51 (CBU 0110012920000035869512), bajo el CUIT 30-51731290-4.

"Cada colaboración, por pequeña que parezca, es vital para sostener el trabajo humanitario y llevar alivio a los hermanos venezolanos en este momento de profunda crisis".