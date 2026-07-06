El nutricionista Francis Holway advirtió sobre los mitos de las dietas y "las 3 grandes mentiras" de las redes sociales

Las dietas y la alimentación saludable volvieron a instalarse en el centro del debate por la proliferación de consejos y recomendaciones que circulan en redes sociales. Ante ese escenario, el reconocido licenciado en Nutrición y especialista en deporte, Francis Holway, aclaró que no existe una alimentación ideal para todos y sostuvo que cada plan nutricional debe adaptarse a las necesidades, la actividad física y el estado de salud de cada persona.

"Tiene mucho que ver con el tipo de actividad que se realiza. Si alguien es un levantador de pesas o un lanzador de bala o martillo es muy diferente de la alimentación ideal para un maratonista o un triatleta", explicó a Elonce al remarcar que las necesidades nutricionales cambian según el deporte o la actividad cotidiana.

El especialista también se refirió a la cantidad de información errónea que circula en internet y advirtió que muchas veces responde a estrategias para captar la atención del público. "Estamos escuchando que la fruta y la verdura son malas, que la fibra no hace falta, que no hay que comer hidratos de carbono o que todo tiene que ser carne. El algoritmo favorece la controversia. Si yo digo algo controversial me va mucho mejor en redes que si digo la verdad conocida y aburrida de siempre", afirmó.

La importancia del equilibrio

Holway remarcó que una alimentación saludable debe contemplar las características individuales de cada persona y recordó que existen alternativas para cubrir los requerimientos nutricionales sin importar la condición económica.

Respecto del consumo de azúcar, explicó que el problema no radica en un alimento en sí, sino en la cantidad ingerida. "Es un tema de cantidades, la dosis hace al veneno. No está mal un poco de azúcar acá y allá. Hay atletas que durante un Ironman necesitan consumir azúcares, mientras que una persona sedentaria no debería ingerir más de 20 o 30 gramos por día y un paciente con diabetes debe cuidarlo mucho más", señaló.

Consultado sobre la existencia de "alimentos sanadores", el nutricionista descartó esa idea y apeló a una comparación musical para explicar su postura. "No le atribuyo propiedades mágicas a ningún alimento. La nutrición es como una orquesta: para una sinfonía necesitás muchos instrumentos coordinados. Lo mismo ocurre con la alimentación. Se necesitan frutas, verduras, nueces, semillas, legumbres, cereales integrales, carnes, lácteos y huevos, cada uno en su justa medida", comparó.

Qué dijo sobre la dieta keto

El especialista también analizó el auge de las dietas cetogénicas o keto y explicó que pueden generar resultados iniciales cuando ayudan a reducir la ingesta calórica.

"Cuando generan un déficit de calorías pueden ser efectivas para bajar de peso durante algunas semanas. Lo mismo ocurre con una dieta vegetariana muy rica en fibras o con el ayuno intermitente. Todo lo que haga comer menos puede producir un descenso de peso y eso, al principio, suele ser beneficioso para alguien con exceso de peso", sostuvo.

Sin embargo, advirtió que el verdadero desafío es sostener esos hábitos a largo plazo. "El problema es si podés comer así el resto de tu vida. Cuando estas dietas se prolongan empiezan a aparecer carencias nutricionales y problemas de salud", alertó.

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Desconfiar de las soluciones mágicas

Finalmente, Holway recomendó no tomar decisiones alimentarias basándose exclusivamente en contenidos de redes sociales y acudir siempre a profesionales.

"Las redes venden tres grandes mentiras: que se puede lograr con poco esfuerzo, que se consigue en muy poco tiempo y que existe alguna propiedad mágica que la ciencia esconde. El mensaje basado en evidencia requiere esfuerzo, preparación y tiempo, y los resultados no son tan espectaculares, pero son los que realmente cuidan la salud", concluyó.