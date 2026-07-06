Uso de monopatines eléctricos en Paraná: proponen registro, seguro obligatorio y fuertes multas

Movilidad personal en Paraná es la frase que resume el proyecto de ordenanza presentado en el Concejo Deliberante para regular la circulación de monopatines eléctricos, bicicletas eléctricas, segways, monociclos, hoverboards y otros vehículos de movilidad personal.

La iniciativa busca establecer reglas claras para su utilización en la vía pública, crear un registro municipal gratuito y exigir un seguro obligatorio para los usuarios.

La propuesta surgió ante el crecimiento sostenido de este tipo de medios de transporte en la capital entrerriana y apunta a brindar un marco normativo que permita una convivencia más segura entre peatones, ciclistas, automovilistas y quienes utilizan vehículos eléctricos de baja velocidad.

El proyecto alcanza a monopatines eléctricos, bicicletas eléctricas, monociclos, hoverboards, segways y motos eléctricas que no superen los 40 kilómetros por hora ni los 1.500 watts de potencia. Quedan excluidos de la regulación los vehículos utilizados por personas con movilidad reducida.

Registro gratuito y seguro obligatorio

Uno de los ejes centrales de la iniciativa es la creación de un Registro Municipal de Vehículos de Movilidad Personal. La inscripción será gratuita y obligatoria para quienes deseen circular por la vía pública.

Los propietarios deberán informar sus datos personales, domicilio, marca, modelo y número de serie del vehículo, cuando este exista. Una vez completado el trámite recibirán una oblea identificatoria sin costo, que deberá colocarse en un lugar visible del rodado.

Además, el proyecto establece la obligatoriedad de contratar un seguro de responsabilidad civil. La cobertura deberá responder por los daños que el conductor pueda ocasionar a terceros durante la circulación.

Requisitos para circular y sanciones

La iniciativa también fija condiciones de seguridad para estos vehículos. Todos deberán contar con frenos en correcto funcionamiento, luces delanteras y traseras, además de bocina o algún sistema de alerta sonora.

Los conductores deberán utilizar casco homologado y elementos reflectivos, como chalecos o bandas reflectantes. La edad mínima para circular será de 16 años y, en determinados vehículos de mayor potencia, el Departamento Ejecutivo podrá exigir licencia de conducir.

Respecto de la circulación, el proyecto dispone que los vehículos transiten por ciclovías o bicisendas cuando existan. En caso contrario, deberán hacerlo por el margen derecho de la calzada. Quedará prohibido circular por veredas, plazas, parques, rutas, autopistas y otras arterias que el municipio determine como restringidas.

También estará prohibido transportar acompañantes, cargas o animales, conducir utilizando teléfonos celulares o auriculares y hacerlo bajo los efectos del alcohol o las drogas.

Multas de hasta $683.000 y período de adaptación

Quienes incumplan las obligaciones previstas podrán recibir multas de entre 100 y 300 Unidades Fijas (UF). Considerando el valor actual de $2.278 por Unidad Fija, las sanciones económicas oscilarían entre $227.800 y $683.400, según la gravedad de la infracción.

Las multas alcanzarán, entre otros casos, a quienes circulen sin registrar el vehículo, sin seguro obligatorio, sin casco o sin los elementos de seguridad exigidos, así como también a quienes incumplan las prohibiciones establecidas por la futura ordenanza.

No obstante, si el Concejo Deliberante aprueba la iniciativa, las sanciones no comenzarán a aplicarse de inmediato. El proyecto, impulsado por la concejal Luisina Minni, contempla un plazo de gracia de seis meses desde la entrada en vigencia para que los usuarios puedan registrarse y adecuarse a los nuevos requisitos. Asimismo, el Departamento Ejecutivo dispondrá de hasta 60 días para reglamentar la normativa.

De convertirse en ordenanza, Paraná se incorporará al grupo de ciudades entrerrianas que ya cuentan con regulaciones específicas para la movilidad personal, entre ellas Concordia y Gualeguaychú.