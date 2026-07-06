Lucas, el niño argentino atrapado en Venezuela, cumple 9 años: "Que tu regalo sea volver a casa"

La búsqueda de Lucas Gámez mantiene en vilo a Venezuela. El nene argentino cumple 9 años este lunes, mientras continúan los operativos de rescate entre los escombros. En medio de la desesperación, sus padres expresaron la esperanza de encontrarlo con vida.

El nene permanece desaparecido desde el 24 de junio, cuando dos terremotos provocaron el derrumbe del edificio Miramar, en la ciudad costera de La Guaira, donde se encontraba junto a sus tíos. Doce días después, los equipos de rescate continúan removiendo escombros con la esperanza de encontrar sobrevivientes.

Sigue la búsqueda

Durante la madrugada del domingo, los equipos de rescate llevaron a cabo pruebas de sonido de alta precisión en la zona del colapso. Estas evaluaciones técnicas buscan detectar posibles movimientos, golpes o incluso latidos del corazón debajo de la estructura.

Blanca Martínez, madre de Lucas, confirmó que se utilizó su propia voz en los ensayos para intentar obtener una respuesta del niño. La mujer detalló que las pruebas se realizaron a las 5 de la mañana para aprovechar el silencio total de las máquinas en el sector.

"Vamos a tener resultados en un ratito. Escuchamos un par de cosas, pero puede ser que se esté cayendo todo, propio del edificio", explicó Martínez en declaraciones a C5N.

Las palabras de sus padres

En paralelo, sus padres grabaron un video juntos donde remarcaron que están convencidos de que “Lucas está con vida”.

“Esta vez el video queremos hacerlo juntos, porque sabemos que Lucas quiere que haya unidad, que quiere transmitir un mensaje y una enseñanza con todo esto que está pasando. Tenemos muchísima fe de que está con vida”, expresó Blanca.

Por su parte Marcos Gámez, el padre, explicó cómo continúan las tareas de búsqueda y rescate: “Falta un trabajo importante de remoción de escombros y luego analizar la estrategia a seguir según los espacios que se crearon para tratar de llegar a Lucas y a muchas personas con vida que podrían estar ahí abajo para que sus familiares puedan reencontrarse”.

Los padres del nene finalizaron el video agradeciendo el sinfín de mensajes que recibieron durante las últimas dos semanas y enviaron un especial pedido: “Les pedimos oración, unidad, que crean y que tengan fe. Para nosotros es muy importante que nos ayuden con toda esa fe que nos han transmitido y que nos ha sostenido durante estos días”.

Esperanza en medio del operativo

A pesar de los 12 días transcurridos desde el desastre, la familia y los rescatistas mantienen las tareas operativas en el lugar. La madre del nene señaló que recientemente lograron extraer con vida a una tortuga de entre los restos del edificio.

"Sigue saliendo vida, hay aire ahí", manifestó Martínez, quien regresó a Venezuela en enero de este año tras vivir en Buenos Aires. Lucas creció en la Ciudad de Buenos Aires y se encontraba en La Guaira por razones personales de la familia.

Repercusión y apoyo en redes

El caso generó una fuerte movilización en redes sociales, donde se comparten fotos, videos y cadenas de oración por la aparición del niño. El humorista venezolano Kristopher Kerezsy es uno de los referentes que acompaña a la familia en la difusión de la búsqueda.

"Mientras muchos niños hoy apagan las velas de un pastel, él nos ha enseñado que la esperanza también puede mantenerse viva en la oscuridad", indica el posteo en Instagram.

"Que el mejor regalo de tus 9 años sea volver a casa con vida", escribió el artista en una publicación compartida por la madre del pequeño durante la madrugada de este lunes.