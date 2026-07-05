Impresionante explosión de una barcaza cisterna en Paraguay dejó cinco muertos: videos y fotos

La explosión de una barcaza cisterna en Paraguay provocó la muerte de cinco trabajadores y dejó un herido leve frente a la Costanera Sur de Asunción. La embarcación estaba fuera de servicio y las autoridades investigan si una acumulación de gases inflamables desencadenó la tragedia.
La explosión de una barcaza cisterna en Paraguay conmocionó este sábado al país vecino al causar la muerte de cinco trabajadores que realizaban tareas de mantenimiento sobre una embarcación destinada habitualmente al transporte de combustibles. El siniestro ocurrió frente a la Costanera Sur de Asunción y dejó además a otra persona con heridas leves.
De acuerdo con la información oficial, la explosión se produjo cuando seis operarios trabajaban en la barcaza, que permanecía amarrada sobre el río Paraguay y se encontraba fuera de servicio al momento del accidente. La violenta detonación movilizó a equipos de rescate, bomberos y personal de la Prefectura General Naval, que desplegaron un amplio operativo en la zona.
El momento de la explosión quedó registrado en videos difundidos por medios paraguayos, donde se observó la magnitud del estallido. Tras varias horas de búsqueda, las autoridades confirmaron que no había más personas desaparecidas y dieron por finalizado el operativo de rescate.
Las víctimas y las primeras hipótesis
Las víctimas fueron identificadas como Ever Nilson Sosa Rotela (26), Simón Díaz González (34), Giovani Samuel Amarilla Alegre (24), Jesús Alberto Miranda Lovera (28) y Carlos David Pérez Morínigo (31).
🔴 TRAGEDIA EN LA COSTANERA SUR: SUBE A CINCO LA CIFRA DE MUERTOS
La cantidad de víctimas fatales subió a cinco tras la explosión de una barcaza amarrada sobre el río Paraguay, en la zona de la Costanera Sur.
Según los reportes, seis operarios realizaban tareas laborales dentro… pic.twitter.com/dsXn3cLiTf— RDN (@RdnPY) July 4, 2026
Dos de los operarios fueron rescatados con vida luego de la explosión, pero fallecieron mientras eran trasladados a un centro asistencial. Los otros tres trabajadores fueron hallados sin vida dentro de la embarcación, según informaron medios paraguayos.
La barcaza siniestrada era utilizada para el transporte fluvial de combustibles, aunque al momento del accidente estaba vacía y fuera de operación. Permanecía amarrada frente a la Costanera Sur mientras una cuadrilla realizaba trabajos de reparación y mantenimiento.
Investigan una posible acumulación de gases
El prefecto general naval de Paraguay, contralmirante Óscar Chamorro, explicó que una de las principales hipótesis apunta a una acumulación de gases inflamables en alguno de los compartimientos de la embarcación. No obstante, aclaró que todavía resulta prematuro establecer las causas del siniestro y remarcó que serán las pericias técnicas las que determinarán qué originó la explosión.
Tras controlar la emergencia, especialistas de la Prefectura Naval y del Ministerio Público comenzaron las tareas para reconstruir la secuencia del accidente. Entre otros aspectos, analizarán si se cumplieron los protocolos de seguridad exigidos para intervenir una embarcación tanque, especialmente los vinculados con la ventilación, la desgasificación y las tareas en espacios confinados.
Un accidente que reabre el debate sobre la seguridad
Las autoridades también verificaron que la explosión no ocasionó contaminación en el río Paraguay ni afectó a otras embarcaciones que navegaban por la zona. Según trascendió, la barcaza pertenece a la empresa Líneas Panchita, dedicada al transporte fluvial de combustibles y otras cargas.
El trágico episodio volvió a poner en el centro del debate los riesgos que implican las tareas de mantenimiento en embarcaciones tanque. Aunque una unidad se encuentre vacía, sus compartimientos pueden conservar vapores altamente inflamables si no se realizan correctamente los procesos de ventilación y desgasificación.
Los investigadores intentarán determinar si esa fue la causa que desencadenó la explosión que terminó con la vida de cinco trabajadores y generó una profunda conmoción en la comunidad fluvial paraguaya.