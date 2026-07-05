Patronato perdió ante San Martín de Tucumán y quedó en el puesto 16

La Primera Nacional dejó una nueva derrota para Patronato, que perdió 1 a 0 ante San Martín de Tucumán en el estadio Presbítero Bartolomé Grella de Paraná. El único gol del encuentro fue convertido por Bruno Cabrera, a los 24 minutos del primer tiempo. Con este resultado, el conjunto paranaense quedó 16° en la Zona B, con 21 puntos.

Patronato perdió como local por 1 a 0 con San Martín de Tucumán: resumen

Un arranque prometedor que se diluyó tras el gol visitante

Patronato comenzó mejor el partido. Durante los primeros diez minutos mostró intensidad, presión y velocidad para atacar por las bandas, generando las primeras aproximaciones sobre el arco defendido por Nahuel Manganelli.

Una de las llegadas más claras surgió tras una infracción sobre Valentín Pereyra. La acción derivó en la amonestación de Víctor Salazar, a los 16 minutos, luego de una falta sobre el atacante rojinegro.

"Álvaro Veliez" Por el golazo del jugador de San Martín de Tucumán ante Patronato. pic.twitter.com/rGSjXeY3dt — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) July 5, 2026

Sin embargo, a los 24 minutos, San Martín encontró la ventaja con Bruno Cabrera, que aprovechó una de las llegadas del conjunto tucumano para marcar el único tanto del encuentro. A partir de allí, Patronato perdió el ritmo que había mostrado en el inicio. Le costó generar juego asociado y no encontró fluidez en la circulación.

Antes del descanso, el árbitro Adrián Franklin amonestó a Santiago Briñone, de San Martín, a los 40 minutos del primer tiempo.

Buscó reaccionar, pero no encontró el empate

En el inicio del complemento, Patronato intentó recuperar protagonismo. A los 6 minutos, Renzo Reynaga sacó un remate al arco que llevó peligro, mientras que algunos minutos después Valentín Pereyra también contó con una oportunidad para igualar el marcador, aunque no logró concretarla.

Con el objetivo de darle mayor peso ofensivo al equipo, Marcelo Candia comenzó a mover el banco. A los 18 minutos ingresaron Diego Díaz por Hernán Rivero y Tomás Attis por Renzo Reynaga. Más tarde, a los 29 minutos, entraron Facundo Heredia por Valentín Pereyra y Juan Pablo Barinaga por Brandon Cortés. Finalmente, a los 41 minutos, Luciano Pacco reemplazó a Nahuel Génez.

Del lado visitante, Alejandro Orfila también realizó modificaciones. En el entretiempo ingresó Luca Arfaras por Alan Cisnero; luego Gastón Monroy reemplazó al autor del gol, Bruno Cabrera, y fue amonestado a los 23 minutos del segundo tiempo. Más adelante ingresaron Gonzalo Rodríguez por Álvaro Veliez y Jorge Juárez por Víctor Salazar.

El resultado premió la eficacia de San Martín

Aunque San Martín se llevó los tres puntos, el desarrollo del encuentro mostró un partido equilibrado. El equipo tucumano encontró la diferencia en una de las pocas situaciones claras que generó y luego administró la ventaja con orden defensivo.

Patronato nunca dejó de intentar el empate. Tuvo varios remates al arco, adelantó sus líneas y apostó por variantes ofensivas para cambiar el desarrollo del partido, pero no logró transformar sus llegadas en gol y volvió a quedarse sin puntos en condición de local.

Sobre el cierre del encuentro, Alejo Miró recibió la única tarjeta amarilla de Patronato a los 45 minutos del segundo tiempo.

Con esta derrota, el Rojinegro permanece con 21 puntos y descendió al 16° puesto de la Zona B, por lo que deberá recuperarse en la próxima fecha para volver a acercarse a los puestos de clasificación.