Colapinto ganó diez posiciones en el GP de Gran Bretaña, terminó noveno y sumó puntos para Alpine

El piloto argentino largó 19° y logró escalar diez posiciones. Su compañero de escudería, Pierre Gasly, salió décimo. El ganador fue Charles Leclerc, mientras que el podio lo completaron el Mercedes de George Russell y la Ferrari de Lewis Hamilton.
Franco Colapinto protagonizó este domingo una de sus mejores actuaciones desde su llegada a la Fórmula 1 al finalizar en el noveno puesto del Gran Premio de Gran Bretaña. El piloto de Alpine largó desde la 19ª posición y, con una estrategia acertada y un ritmo consistente, logró remontar diez lugares en el histórico circuito de Silverstone, donde sumó dos puntos para su equipo.
La competencia comenzó de la mejor manera para el argentino. En apenas dos vueltas ganó cinco posiciones gracias a una largada agresiva y a un manejo preciso con neumáticos de compuesto medio. Más adelante superó en pista a Esteban Ocon y luego al español Carlos Sainz, escalando hasta el duodécimo lugar antes del primer cuarto de la carrera.
Estrategia y manejo para meterse en el Top 10
La parada en boxes llegó en la vuelta 23, cuando Alpine decidió montar neumáticos duros. Tras regresar a pista en el undécimo puesto, Colapinto mantuvo un sólido ritmo de carrera pese a comunicar por radio algunos inconvenientes con la potencia del auto y el nivel de adherencia.
Aun con esas dificultades, el piloto argentino consiguió sostener la posición frente a su compañero de equipo, Pierre Gasly, y se mantuvo dentro de la pelea por ingresar a la zona de puntos durante toda la segunda mitad de la competencia.
Abandonos, sanciones y un cierre favorable
El desenlace del Gran Premio estuvo condicionado por los problemas que afectaron a varios de los protagonistas. Kimi Antonelli, que lideraba con su Mercedes, sufrió una falla en la suspensión que lo obligó a perder terreno, mientras que Max Verstappen abandonó tras despistarse en la curva Stowe cuando transcurría la vuelta 48, situación que provocó el ingreso del Safety Car.
Además, una sanción de cinco segundos aplicada a Antonelli por exceder los límites de pista permitió que Colapinto avanzara un puesto más y asegurara el noveno lugar, resultado que le permitió sumar dos puntos importantes para Alpine luego de un fin de semana que había comenzado con dificultades en la clasificación.
La victoria quedó en manos de Charles Leclerc, mientras que George Russell y Lewis Hamilton completaron el podio de una carrera cambiante y repleta de incidencias en Silverstone.
Cuándo vuelve a correr Colapinto
Tras el positivo resultado conseguido en Gran Bretaña, Franco Colapinto volverá a competir el próximo domingo 19 de julio, cuando dispute el Gran Premio de Bélgica, cuya largada está prevista para las 10 (hora argentina).