Lisandro Martínez, del palo santo al agua bendita: “Los hinchas deben estar muy orgullosos de la Selección”

Ya no se trata solo del humo espeso que invadía las habitaciones de la Universidad de Qatar quemando el palo santo, sino que ahora la dupla muralla de la Selección Argentina incorporó otro ritual: Cristian "Cuti" Romero y Lisandro Martínez, figuras y goleadores en el triunfo contra Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026 incorporaron agua bendita a la previa de sus partidos.

Se dejaron ver en el campo de juego y después lo confirmaron en la zona mixta, pero lo que es un hecho es que la pareja de amigos, compinches y centrales está en su mejor momento y resulta clave para la ilusión de la Albiceleste.

El agua bendita

La imagen ocurrió justo antes de que empiece el partido en el Hard Rock. "Cuti" Romero le pidió algo a uno de los utileros que, raudamente, fue hasta el vestuario y encontró lo pedido. El cordobés recordó que tenía en el camarín una botellita de agua bendita. Muy católico y creyente, el defensor que se recuperó de un golpe en la rodilla derecha que lo hizo resentirse de una distensión de ligamentos, se mojó las manos y se hizo la señal de la cruz. Lo acompañó Lisandro.

Aca cuando se la ponen 😭 amo que todo este filmado pic.twitter.com/XS4RDM4FPM — • cuchi • (@cuchibosterx) July 4, 2026

Todo tomó otro impulso a partir cuando tanto "Licha" como Romero convirtieron el segundo y tercer gol para la Selección, que avanzó a octavos de final y se cruzará con Egipto. “¿Qué me olvidé? El agua bendita, me la hice traer por los utileros. La usamos los dos con Lisandro”, contó "Cuti" en la zona mixta del estadio.

De todas formas, el palo santo está firme. Quedó reflejado hace unos días cuando una imagen viral lo mostró a Cuti teniendo que dar explicaciones porque habían encontrado un chispero de gran tamaño en una requisa de seguridad en el aeropuerto de Kansas, antes de viajar a Miami. "Es de los dos el chispero, Messi se río, pero él también lo usa eh...", contó Romero. "Es de los dos, si compartimos pieza. Pero ese va para el recuerdo", se defendió el entrerriano en declaraciones a TyC Sports.

“Grupo que no para de luchar”

Pero fuera del ritual, Lisandro Martínez fue el hombre del partido. Y como tal, habló ante el micrófono de Clarín: "Todo el equipo jugó bien, no se puede destacar a un solo jugador, tenemos un grupo formidable que no para de luchar, que siempre que nos ponemos esta camiseta la representamos de la mejor manera, así que los hinchas deben estar orgullosos de nosotros".

La asistencia para el gol 20 de Lionel Messi en Mundiales se gestó en la pausa de rehidratación pero se ejecutó a la perfección. "Es una locura la verdad, yo me preocupo más que nada por defender, pero bueno, también cuando uno ve los espacios que puede crear peligro hay que intentar también".

Y cerró con un mensaje para los hinchas: "Que gracias por el apoyo, por todo lo que nos dan y nosotros sabemos que se sienten identificados no solamente en lo futbolístico, sino también en el grupo humano".