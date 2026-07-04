María Becerra reveló que volvió a quedarse sin voz antes de iniciar su gira por España

María Becerra encendió las alarmas entre sus seguidores al contar que atraviesa un cuadro viral a pocos días del inicio de su gira por España. A través de sus redes sociales, la cantante confesó que volvió a despertarse sin voz y que se encuentra realizando reposo para llegar en condiciones a sus próximos conciertos.

En una publicación de Instagram, la artista compartió una selfie desde su casa y explicó cómo evoluciona su estado de salud.

"Sigo muy pachuchita y hoy volví a amanecer sin voz, pero estoy tomando todos los recaudos para llegar bien a la gira de España que empieza en cinco días".

La intérprete de Corazón Vacío explicó que el virus le provocó un fuerte dolor de garganta y que, por recomendación médica, debió guardar reposo absoluto durante una jornada para evitar forzar las cuerdas vocales.

"No puedo creer que estoy pudiendo hablar. Creo que por eso estoy haciendo historias tan emocionada".

Mostró su rutina para cuidar la voz

Durante varias historias publicadas en Instagram, Becerra mostró el tratamiento que sigue para recuperarse antes de viajar.

Entre los productos que utiliza mencionó un inhalador con parches de eucalipto para humidificar las vías respiratorias, infusiones de limón y jengibre, miel, cúrcuma, caramelos de propóleo y un jarabe especial utilizado por numerosos cantantes para proteger la voz.

Con humor, resumió el momento que atraviesa. "Todo lo que es ser una cantante enfermucha que se va de gira en una semana. Dios, te pido".

Y agregó mientras mostraba su taza de té y los distintos remedios caseros: "Acá estamos tirándole con toda la artillería pesada al bicho".

El apoyo de J Rei

La cantante también agradeció públicamente el acompañamiento de su pareja, J Rei, quien la está ayudando durante la recuperación. "Gracias Dios por poner en mi camino a un compañero de vida que me cuida y ama tanto".

Además, reveló que el músico preparó un kit con todos los elementos necesarios para asistirla durante el viaje. "Juli comprando el doble de todo para tener en su mochila por si necesito y no tengo encima".

La gira de María Becerra por España comenzará en los próximos días, por lo que la artista continúa enfocada en recuperarse completamente para cumplir con los compromisos previstos y reencontrarse con su público europeo.