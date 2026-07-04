Santa Fe: hallaron un cuerpo enterrado y buscan identificar si es de un joven desaparecido hace una semana

Un cuerpo fue hallado enterrado este sábado en un descampado de la localidad santafesina de Serodino, en el marco de la búsqueda de Gastón Montenegro, el joven de 25 años de Capitán Bermúdez que permanece desaparecido desde hace una semana. Aunque la identidad aún no fue confirmada oficialmente, las primeras hipótesis de la investigación apuntan a que podría tratarse del joven buscado.

El hallazgo se produjo a la vera de la ruta provincial 10, en el tramo que une Serodino con Andino. En el lugar trabajaron efectivos policiales, peritos criminalísticos y especialistas en antropología forense bajo las directivas de la fiscal Luisina Paponi.

Según trascendió, el sitio donde se encontraba el cuerpo fue localizado gracias al trabajo de perros especializados en búsqueda de rastros y a información obtenida durante la investigación sobre la desaparición de Montenegro.

La identidad será confirmada mediante pericias

Tras el levantamiento del cadáver, los restos fueron trasladados para la realización de los estudios forenses que permitirán establecer oficialmente su identidad.

Hasta el momento, el Ministerio Público de la Acusación no confirmó que se trate de Gastón Montenegro, por lo que la causa continúa bajo investigación a la espera de los resultados de las pericias.

Durante los últimos días, la madre del joven, Carina Montenegro, había rechazado la posibilidad de una desaparición voluntaria y sostenía que su hijo había sido secuestrado. "No se fue, lo secuestraron; están identificados los responsables, se hicieron 20 allanamientos, hay personas detenidas. Todo positivo para la Policía, pero no para nosotros".

En una de las marchas organizadas para reclamar su aparición, también aseguró que existían testimonios que reconstruían lo ocurrido. "A punta de pistola lo subieron a un auto y se lo llevaron. Hay personas que se quebraron y contaron. Después buscaron cámaras y se pudo ver cuando a mi hijo se lo llevaron".

Una semana de intensa búsqueda

Gastón Montenegro había salido de su vivienda, ubicada sobre calle San Salvador al 300 de Capitán Bermúdez, la noche del viernes 26 de junio. De acuerdo con la reconstrucción de la Fiscalía, fue visto por última vez durante la mañana del sábado cuando regresaba caminando hacia su casa.

En los días posteriores, la Policía de Investigaciones realizó numerosos allanamientos en distintos puntos de la región. Durante esos procedimientos se secuestraron armas y estupefacientes, mientras que los investigadores mantuvieron bajo reserva el resto de las actuaciones.

La participación de perros rastreadores especializados ya hacía prever un operativo orientado a localizar posibles restos humanos.

La investigación continúa y las autoridades aguardan los resultados de las pericias forenses para confirmar oficialmente la identidad del cuerpo encontrado y avanzar en el esclarecimiento del caso.