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Policiales Siniestro vial en Paraná

Volcó un auto tras presunta falla mecánica en transitada avenida de Paraná

El siniestro ocurrió anoche en la intersección de avenida Almafuerte y calle Bonell. El conductor aseguró que una rueda trasera se bloqueó cuando avanzaba con luz verde del semáforo, lo que provocó la pérdida de control del vehículo.

4 de Julio de 2026
Vuelco en Paraná
Vuelco en Paraná Foto: Policía de Entre Ríos

El siniestro ocurrió anoche en la intersección de avenida Almafuerte y calle Bonell. El conductor aseguró que una rueda trasera se bloqueó cuando avanzaba con luz verde del semáforo, lo que provocó la pérdida de control del vehículo.

Un automóvil volcó anoche en la intersección de avenida Almafuerte y calle Bonell, en Paraná, luego de que, presuntamente, sufriera una falla mecánica mientras circulaba por la zona. A pesar de la espectacularidad del siniestro, no se registraron personas lesionadas.

 

De acuerdo con la información policial, el hecho involucró a un Renault 9, que era conducido por un hombre de 49 años, domiciliado en San Benito.

 

Según manifestó el conductor a los efectivos que intervinieron, el semáforo le habilitó el paso y, al iniciar la marcha, "la rueda trasera se bloqueó", lo que provocó que perdiera el control del vehículo y terminara volcando.

 

En el automóvil también viajaba un acompañante, de 32 años, igualmente domiciliado en San Benito.

Vuelco en Paran&aacute; (foto Polic&iacute;a de Entre R&iacute;os)
Vuelco en Paraná (foto Policía de Entre Ríos)

Tras el vuelco, personal policial de la Comisaría Tercera acudió al lugar y colaboró para colocar nuevamente el vehículo sobre sus ruedas.

 

Posteriormente, el automóvil fue retirado de la calzada y trasladado a un lugar seguro para ser remolcado mediante una grúa.

 

Las actuaciones estuvieron a cargo del oficial Ramos, quien intervino en el procedimiento.

Temas:

vuelco en Paraná accidente de tránsito siniestro vial
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