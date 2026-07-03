La Justicia le prohibió salir del país a Manuel Adorni en la causa por enriquecimiento ilícito

Manuel Adorni quedó alcanzado por una nueva decisión judicial en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito que instruye el juez federal Ariel Lijo. El magistrado resolvió imponer una restricción para abandonar el territorio nacional, por lo que el exjefe de Gabinete deberá informar previamente a la Justicia si pretende realizar un viaje al exterior, pedido que será evaluado dentro del expediente en trámite.

La resolución fue firmada durante la tarde del viernes y representa un nuevo avance en una investigación que, además de Adorni, también involucra a su esposa y a su hermano. El expediente busca determinar si existió un incremento patrimonial que no pueda ser justificado con los ingresos declarados por el exfuncionario.

La decisión del magistrado se suma a otras medidas de prueba impulsadas en los últimos meses, entre ellas el levantamiento del secreto fiscal y distintos requerimientos de información patrimonial y financiera. Esas diligencias forman parte de la estrategia judicial para reconstruir la evolución de los bienes y movimientos económicos de los investigados.