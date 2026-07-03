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Deportes Se jugó en Miami

Argentina sufrió, pero avanzó a octavos del Mundial con un gol del entrerriano Lisandro Martínez

Argentina tuvo que recurrir al tiempo suplementario para derrotar 3-2 a Cabo Verde en un duelo cargado de emociones por los 16avos de final del Mundial 2026. Con goles de Lionel Messi, Lisandro Martínez y Cristian Romero, la Albiceleste selló su clasificación y ahora enfrentará a Egipto en los octav

3 de Julio de 2026
Argentina ganó un partido infartante ante Cabo Verde.
Argentina ganó un partido infartante ante Cabo Verde. Foto: Infobae.

REDACCIÓN ELONCE

Argentina tuvo que recurrir al tiempo suplementario para derrotar 3-2 a Cabo Verde en un duelo cargado de emociones por los 16avos de final del Mundial 2026. Con goles de Lionel Messi, Lisandro Martínez y Cristian Romero, la Albiceleste selló su clasificación y ahora enfrentará a Egipto en los octav

Argentina debió exigirse al máximo para seguir con vida en el Mundial 2026. En un encuentro mucho más complejo de lo esperado, el seleccionado dirigido por Lionel Scaloni derrotó 3-2 a Cabo Verde en el tiempo suplementario y consiguió el boleto a los octavos de final, instancia en la que se medirá con Egipto, que previamente dejó en el camino a Australia.

 

ARGENTINA 3 CABO VERDE 2: GOLAZOS, SUFRIMIENTO Y ALARGUE PARA PASAR A OCTAVOS | Mundial FIFA 2026™

 

 

El conjunto albiceleste dominó la posesión desde el inicio, aunque le costó encontrar espacios frente al orden defensivo del equipo africano. Lionel Messi fue el primero en generar peligro con un remate cruzado y luego con un tiro libre que encontró una buena respuesta del arquero Vozinha, una de las grandes figuras del partido.

 

La resistencia de Cabo Verde se rompió a los 27 minutos del primer tiempo. Lisandro Martínez levantó la cabeza desde la mitad de la cancha y lanzó un pase milimétrico que dejó a Messi mano a mano con el arquero. El capitán controló con enorme calidad y definió con sutileza por encima de Vozinha para establecer el 1-0 y marcar su séptimo gol en la presente Copa del Mundo.

 

DEFINICIÓN FENOMENAL DE MESSI PARA DARLE LA VENTAJA A ARGENTINA POR 1-0 ANTE CABO VERDE

 

Cabo Verde reaccionó y obligó a Argentina a jugar un alargue

 

Pese a la ventaja, Argentina no logró cerrar el partido y Cabo Verde encontró el empate en el inicio del complemento. A los 58 minutos, Ryan Mendes asistió a Deroy Duarte, quien sacó un remate que se desvió levemente en Lisandro Martínez y dejó sin posibilidades a Emiliano "Dibu" Martínez para decretar el 1-1.

 

SORPRESA: CABO VERDE SE LO EMPATÓ A ARGENTINA CON UN JUGADÓN

 

A partir de ese momento, el encuentro ganó intensidad. La Albiceleste volvió a asumir el protagonismo y generó varias situaciones claras, pero se encontró con un inspirado Vozinha. El experimentado arquero africano frustró un mano a mano con Messi, respondió de manera brillante en un tiro libre del capitán y volvió a lucirse con otra atajada espectacular sobre el cierre de los 90 minutos para enviar el duelo al tiempo suplementario.

 

Foto: La Naci&oacute;n.
Foto: La Nación.

 

El equipo de Scaloni también reclamó un penal por una presunta mano dentro del área, aunque el árbitro canadiense Drew Fischer decidió no sancionar la infracción. Con el empate consumado, ambos equipos afrontaron una prórroga cargada de emociones.

 

Lisandro Martínez volvió a adelantar a la Albiceleste

 

Lisandro
Lisandro

 

El alargue comenzó de la mejor manera para Argentina. Apenas a los dos minutos del primer tiempo suplementario, un córner derivó en un rebote que aprovechó Lisandro Martínez. El defensor del Manchester United controló dentro del área y sacó un potente derechazo que dejó sin reacción a Vozinha para marcar el 2-1.

 

ENORME GOL DE LICHA MARTÍNEZ PARA PONER EL 2-1 ANTE CABO VERDE EN EL SUPLEMENTARIO

 

Sin embargo, cuando parecía que la clasificación estaba encaminada, Cabo Verde volvió a sorprender. A los 102 minutos, Sidny Lopes Cabral recibió sobre el vértice del área, se acomodó para su pierna derecha y sacó un remate extraordinario que se clavó en el ángulo izquierdo del Dibu Martínez, devolviendo la igualdad y renovando la incertidumbre.

 

EXTRAORDINARIO GOL DE CABO VERDE PARA EMPATARLE A ARGENTINA EN EL SUPLEMENTARIO

 

El golpe obligó nuevamente a Argentina a salir en busca del triunfo. Aunque tuvo espacios para liquidarlo de contraataque, el conjunto nacional no logró aprovecharlos y debió esperar hasta el tramo final para encontrar el desahogo definitivo.

 

Cuti Romero le dio la clasificación a la Selección

 

La victoria llegó a los 110 minutos y, una vez más, con Lionel Messi como protagonista. El capitán ejecutó un córner preciso desde la izquierda y Cristian "Cuti" Romero ganó de cabeza en el área. La pelota se desvió en un defensor de Cabo Verde antes de superar a Vozinha y convertirse en el definitivo 3-2 que hizo estallar de alegría a los miles de hinchas argentinos presentes en Miami.

 

EL CUTI GANÓ DE CABEZA, REBOTÓ Y ARGENTINA LE ESTÁ GANANDO 3-2 A CABO VERDE

 

En los minutos finales, el Dibu Martínez volvió a demostrar por qué es uno de los mejores arqueros del mundo. Primero despejó un peligroso tiro libre de Lopes Cabral con una espectacular volada y luego salió con autoridad para cortar un centro que pudo haber significado el empate cuando restaban apenas segundos para el final.

 

Con mucho sufrimiento, pero también con carácter y jerarquía, Argentina logró superar un durísimo examen y se metió entre los 16 mejores equipos del Mundial 2026. Ahora, la Albiceleste tendrá un nuevo desafío frente a Egipto, con el objetivo de seguir avanzando en la defensa del título y mantener intacto el sueño de conquistar una nueva Copa del Mundo.

Temas:

Argentina Cabo Verde Mundial 2026
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