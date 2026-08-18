El Coro del Colegio de Arquitectos prepara un concierto de rock nacional

El Coro del Colegio de Arquitectos se encuentra en plena preparación de un nuevo repertorio de rock nacional con vistas a una presentación que realizará el próximo 12 de septiembre, a las 21, en el Teatro 3 de Febrero. Durante uno de los ensayos, su director, Leandro Gómez, contó a Elonce cómo trabaja la agrupación y adelantó los próximos compromisos.

Las voces se reunieron esta vez en un amplio salón de calle España, en Paraná, donde realizaron ejercicios de vocalización y repasaron las canciones que integrarán el espectáculo. A diferencia de otras presentaciones realizadas a capela, para el próximo concierto incorporaron músicos e instrumentos.

“Somos un grupo humano muy rico en cuanto a capacidades, talentos y mucho entusiasmo, que nos vamos encausando por segundo año consecutivo bajo mi dirección”, destacó Gómez.

Rock nacional y una presentación en el Teatro 3 de Febrero

Para este año, la agrupación decidió abordar un repertorio compuesto principalmente por clásicos del rock argentino, que serán reinterpretados en formato coral.

“Estamos preparándonos para un concierto en el Teatro 3 de Febrero el 12 de septiembre a las 21 horas, junto con el Coro de la Ciudad y otros coros invitados”, adelantó el director.

La propuesta tendrá así la particularidad de reunir a diferentes agrupaciones corales en uno de los principales escenarios culturales de Paraná.

El ensayo registrado por Elonce también permitió escuchar uno de los temas que preparan: “Juntos a la par”, la canción popularizada por Pappo. La interpretación representó además una novedad para el grupo, ya que fue la primera oportunidad en que la ensayaron con el acompañamiento instrumental completo.

Las canciones se eligen entre todos

Una de las particularidades del Coro del Colegio de Arquitectos es que los integrantes tienen participación directa en la selección de las canciones.

Gómez explicó que propone distintas alternativas y luego los propios coreutas definen cuáles formarán parte del repertorio. “Somos bastante abiertos y yo doy algunas opciones y se llama a licitación, por decirlo así. Se votan acá las canciones del repertorio, todo democrático”, comentó.

El mecanismo, según explicó, también apunta a fortalecer el entusiasmo de quienes integran la agrupación y conseguir que cada obra elegida resulte atractiva para quienes deberán interpretarla.

El coro de arquitectos se prepara con un nuevo ensayo

Sumaron músicos para el próximo concierto

La preparación para la presentación de septiembre incluyó también la incorporación de instrumentos.

Gómez presentó a los músicos que acompañan al coro: Bernardo en piano, Brenda en guitarra, Luis en saxo y Santiago en bajo.

“Son músicos invitados para esta ocasión, para este concierto que tenemos en el teatro. Nuestro pianista oficial es Bernardo y el resto son grandes personas que se sumaron por amor al arte y al coro a acompañarnos en esta ocasión”, expresó.

La incorporación de la banda permitirá explorar una sonoridad diferente respecto de las actuaciones a capela que el conjunto realizó anteriormente.

Un encuentro de arquitectos en Córdoba

El calendario de la agrupación no terminará con el concierto del Teatro 3 de Febrero. Los integrantes también se preparan para viajar a Córdoba y participar de un encuentro coral de colegios de arquitectos.

Allí compartirán la experiencia con agrupaciones de otras ciudades, entre ellas el Coro de Arquitectos de Córdoba capital y el Coro de Arquitectos de Concordia.

“Nos vamos todos para Córdoba a cantar, a compartir el arte”, resumió Gómez sobre el espíritu de la actividad.