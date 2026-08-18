Fallo contra obra social permitió que un niño entrerriano con cardiopatía recibiera un marcapasos

Un fallo judicial contra la Obra Social de Entre Ríos (OSER) permitió que un niño entrerriano de siete años con una cardiopatía congénita accediera al recambio de un marcapasos que, según explicó su abogada, estaba próximo a dejar de funcionar. La familia acudió a la Justicia ante la demora en la cobertura y obtuvo una sentencia favorable que obligó a garantizar la prestación. El pequeño finalmente fue operado con éxito en un hospital especializado de La Plata y ya se recupera en su casa.

El caso fue dado a conocer por Estación Plus Crespo, medio al que la abogada Mariela Hildermann, quien impulsó el recurso de amparo ante los Tribunales de Paraná, explicó la urgencia que atravesaba Iktán, oriundo de Seguí.

“Iktán es un niño de 7 años de edad, quien estaba necesitando el recambio de un marcapasos. Nació con una cardiopatía congénita, tenía sus válvulas invertidas, y por eso cuando nace le colocaron un marcapasos”, relató la profesional.

El dispositivo estaba próximo a dejar de funcionar

Según explicó Hildermann, el marcapasos había acompañado al pequeño desde sus primeros meses de vida, pero su crecimiento hizo necesario reemplazarlo. La abogada sostuvo que la familia comenzó a reclamar la cobertura ante la obra social, pero la respuesta no llegaba con la rapidez que requería el cuadro.

“Fue creciendo, ese dispositivo quedó obsoleto y ya estaba a punto de dejar de funcionar. Su mamá acude a mi estudio jurídico muy preocupada, con desesperación y angustia por la situación, porque su cobertura social OSER estaba demorando con el otorgamiento del marcapasos, a pesar que era previsible que al marcapasos había que recambiarlo en esta instancia o etapa de su vida”, afirmó.

La profesional describió además la situación que, según indicó, hacía urgente la intervención: “A raíz de la intervención de nacimiento, Iktán tenía una parte del dispositivo en el abdomen y otra en su corazón, unidos por una especie de cable enrollado. Se lo pusieron cuando era bebé. A medida que fue creciendo, ese cable se fue desenrollando y en este momento, estaba estirado en su máxima extensión, a punto de cortarse. Se quedaba sin funcionar el marcapasos, corriendo riesgo de vida”.

Un amparo y una sentencia favorable contra OSER

Frente a ese escenario, la familia decidió acudir a la Justicia mediante una acción de amparo. El planteo obtuvo una resolución favorable y, de acuerdo con la abogada, permitió acceder al dispositivo que necesitaba el niño.

“A través de un recurso de Amparo, logramos que la Obra Social de Entre Ríos le otorgue el marcapasos”, confirmó Hildermann.

La letrada remarcó la importancia de los tiempos judiciales frente al cuadro que presentaba Iktán: “Llegamos a tiempo con la sentencia, pudimos salvar la vida de este niño. En lo personal estoy muy contenta, porque son las cosas lindas de esta profesión, uno le da mayor sentido a un montón de cosas que a veces no valora”.

Tras obtener la cobertura, Iktán fue trasladado a un centro especializado de La Plata, provincia de Buenos Aires, donde se realizó la intervención.

Fue operado y se recupera en su casa

La cirugía resultó satisfactoria y el niño pudo regresar a su hogar para continuar con el proceso de recuperación.

“Gracias a Dios, se ha podido llevar adelante la intervención, en un Hospital especializado de La Plata, Buenos Aires. Resultó todo bien, está en su casa, con su nuevo marcapasos y llevando adelante el tratamiento que le permitirá una recuperación plena”, detalló la abogada.

Hildermann celebró especialmente el desenlace luego de la preocupación atravesada por la familia. “Hemos tenido el fallo favorable contra OSER, porque se le ha otorgado lo que le corresponde, amparando los derechos de todo niño. Su fuerza de voluntad inspira a tanta gente, y gracias a Dios hemos conseguido el marcapasos que tanto necesitaba”, expresó.

Y agregó: “La familia vivió un gran alivio, estaban muy preocupados, sobre todo porque su dispositivo estaba ya prácticamente a punto de colapsar. Llegó al hospital y los médicos han podido resolver con éxito su cuadro clínico”.

Deberá afrontar otra cirugía en el futuro

La situación médica de Iktán requerirá seguimiento y nuevas intervenciones. Según anticipó Hildermann, debido a su cardiopatía congénita deberá afrontar más adelante una cirugía de mayor complejidad vinculada con sus válvulas.

“Esperamos que la obra social siga cumpliendo. Más adelante, cuando sea un poco más grande, naturalmente va a tener que realizarse otra operación importante para el cambio de las válvulas, que es una cirugía mayor”, indicó.

La profesional agregó: “No se hace en cualquier lugar, es delicada, y vamos a ver cómo resolvemos esa cuestión con la obra social. Requerimos que OSER nuevamente esté presente y se haga cargo de los gastos que implica”.

Hildermann señaló, además, que desde su estudio recibieron otros planteos relacionados con dificultades para acceder a prestaciones. “Tengo muchos clientes que están reclamando en este momento por prestaciones que no se están otorgando, que llegan tarde, que no tienen cobertura; y la gente no tiene el dinero como para afrontar este tipo de gastos”, sostuvo.

Un pequeño campeón entrerriano de ajedrez

Además de atravesar desde su nacimiento una cardiopatía, Iktán se destacó por su talento para el ajedrez. Fue campeón entrerriano y campeón nacional Sub 8, logros por los que recibió un reconocimiento de la Cámara de Diputados de Entre Ríos.

Al fundamentar aquel reconocimiento, los legisladores destacaron que “es justo poder reconocer talentos como el de Iktán, quien a tan corta edad, ya logra destacarse en una disciplina como el ajedrez que exige altos niveles de concentración, pensamiento estratégico y manejo emocional”.

También remarcaron: “Es importante reconocer el talento en nuestros niños y niñas, porque es una forma de creer en el futuro y ayudar a su crecimiento”.

Hildermann, por su parte, resumió el vínculo construido con el pequeño durante el proceso judicial: “Cada vez que entra este niño al estudio, es como que entra Messi, porque Iktán es un campeón de la vida y un ejemplo para muchas personas”.

“Este niño tiene unas ganas de vivir enorme y eso mueve nuestra buena voluntad, el sentido común, la solidaridad, en fin, el compromiso que uno tiene para con la ciudadanía. Quienes lo conocemos, estamos orgullosos de él, un excelente alumno, un buen hijo. Un niño hermoso”, concluyó la abogada.