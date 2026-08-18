El turismo superó el “50% de ocupación” en Entre Ríos durante el fin de semana largo

El fin de semana largo generó un importante movimiento de turismo en Entre Ríos, con visitantes distribuidos entre los complejos termales y las localidades que organizaron actividades deportivas, culturales y gastronómicas. La ocupación provincial superó el 50%.

Al presentar los primeros datos, el vicepresidente de la Cámara Entrerriana de Turismo, Sebastián Bel, destacó ante las cámaras de Elonce que el resultado fue superior al registrado durante las vacaciones de julio. “Este fin de semana largo estuvo un poco mejor que el receso invernal”, aseguró.

Los números más altos se observaron en los complejos termales con hospedaje propio, que superaron el 90%. “Villa Elisa tuvo una buena ocupación, con un 86% en todo su conjunto, y Federación estuvo por encima del 65%”, detalló Bel.

“El gran atractor son los complejos termales”

Las termas volvieron a ubicarse entre las propuestas más elegidas por los viajeros. “El gran atractor son los complejos termales”, sostuvo el dirigente al explicar cuáles fueron las actividades con mayor concurrencia.

Nogoyá, Hernandarias y Villaguay también superaron el 80% de ocupación gracias a los eventos realizados durante el fin de semana. En Pueblo General Belgrano, un concurso de asadores atrajo a numerosos visitantes.

Las termas tuvieron mucho movimiento. Foto: archivo.

El Rally Entrerriano en Hernandarias, el campeonato de newcom en Villaguay, las competencias de karting y el Rocha Trail en Villa Elisa completaron la agenda. “Son eventos que siempre le dan un valor agregado muy fuerte a nuestra actividad y se complementan con el turismo”, explicó Bel.

“Teníamos una expectativa de superar el 60%”

Las condiciones meteorológicas impidieron que el movimiento alcanzara las cifras esperadas inicialmente. “Teníamos una expectativa de estar por encima del 60%, pero bajó la ocupación”, reconoció el representante de la Cámara.

El descenso comenzó a notarse durante el domingo, cuando las lluvias alcanzaron diferentes puntos de la provincia. “Algunas reservas empezaron a caer cuando comenzó a llover, y eso siempre pasa”, indicó.

Pasó el fin de semana largo: balance del movimiento turístico

El mal tiempo también redujo la permanencia de los visitantes. “Teníamos pensado estar en 2,8 o 2,9 días y estuvimos en 2,3”, precisó Bel sobre la estadía promedio registrada durante el fin de semana largo.

Las expectativas para los próximos meses

Desde la entidad consideran que agosto y septiembre pueden marcar el inicio de una etapa con mayor circulación de visitantes. “Ahora empieza la temporada del movimiento turístico, cuando los días comienzan a mejorar, se estira la luz del día y la gente empieza a viajar”, expresó.

Bel reconoció que las previsiones relacionadas con el fenómeno de El Niño generan preocupación. No obstante, manifestó: “Esperemos que los fines de semana nos acompañe el tiempo y, de esa forma, vamos a ir mejorando la ocupación”.

Finalmente, destacó el impacto que tienen las actividades organizadas en cada ciudad. “Estos pequeños eventos distribuidos en diferentes municipios hacen que la ocupación mejore. En los lugares donde hubo eventos, la ocupación fue mejor”, concluyó.