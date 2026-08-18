Una mujer murió tras el vuelco de colectivo en la ruta 14

El colectivo viajaba desde Misiones hacia Buenos Aires y volcó sobre la Ruta 14. Una pasajera murió y varios ocupantes debieron ser hospitalizados.
Una mujer de 48 años murió y varios pasajeros resultaron heridos tras el vuelco de un colectivo de larga distancia sobre la Ruta Nacional 14, en jurisdicción de Alvear, Corrientes. El siniestro ocurrió el domingo por la noche y uno de los ocupantes permanecía en estado de extrema gravedad.
El accidente se produjo alrededor de las 23:10, a la altura del kilómetro 625 de la Ruta Nacional 14. El transporte pertenecía a la empresa Capital del Monte y había partido desde Oberá, Misiones, con destino final en la provincia de Buenos Aires.
Tras recibir el alerta, se desplegó un amplio operativo de emergencia con la participación de Bomberos Voluntarios, efectivos policiales, Gendarmería Nacional y ambulancias de distintos hospitales de la zona. Al arribar, los rescatistas encontraron al colectivo volcado sobre uno de sus laterales.
Una pasajera murió y hubo múltiples heridos
Los equipos de emergencia trabajaron para retirar del interior del vehículo a varios pasajeros que habían sufrido lesiones de distinta consideración. Entre ellos se encontraba una persona que presentaba heridas de extrema gravedad.
Durante las tareas de rescate también fue hallada sin vida Cynthia Natalia Aquino, de 48 años, quien había quedado atrapada entre los hierros del colectivo como consecuencia del vuelco.
Los pasajeros heridos fueron asistidos inicialmente en el lugar y posteriormente trasladados a los hospitales Dr. Miguel Sussini, de Alvear, y San Juan Bautista, de Santo Tomé, donde quedaron bajo atención médica.
Qué declaró el conductor del colectivo
De acuerdo con la versión que el chofer brindó a los investigadores, momentos antes del accidente habría sido encandilado por las luces altas de un vehículo de menor porte que circulaba en sentido contrario.
Siempre según el relato del conductor, esa situación lo llevó a realizar una maniobra hacia la derecha. En esas circunstancias, los neumáticos del colectivo habrían alcanzado la banquina y un pronunciado desnivel existente respecto del asfalto.
A partir de allí, el chofer habría perdido el control del transporte, que terminó volcando sobre la ruta. Las condiciones de la calzada y el desnivel de la banquina quedaron incorporados como elementos a analizar dentro de la investigación.
Pericias para determinar cómo ocurrió el vuelco
La Justicia inició actuaciones para establecer con precisión las circunstancias que desencadenaron el fatal accidente y determinar si la mecánica descripta por el conductor coincidió con las evidencias obtenidas en el lugar.
El fiscal interviniente dispuso que se realizara un dosaje de alcoholemia al chofer, además de diferentes pericias sobre el colectivo involucrado en el siniestro.
También se ordenaron estudios sobre el sector de la Ruta Nacional 14 donde ocurrió el vuelco. Los resultados serán determinantes para reconstruir la secuencia y establecer las causas del accidente que dejó una pasajera fallecida y múltiples personas heridas.