Abren inscripciones al Registro de Adoptantes en Entre Ríos: buscan familias para 95 chicos

El RUAER abrió una nueva convocatoria hasta el 31 de agosto. Actualmente, buscan familias para 61 niños y niñas y 34 adolescentes entrerrianos.
Desde este martes 18 y hasta el 31 de agosto inclusive –10 días hábiles– está abierta la tercera convocatoria del año para la recepción de solicitudes de inscripción al Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de la Provincia de Entre Ríos (RUAER).
Actualmente el RUAER se encuentra en proceso de búsqueda de familias para 61 niños y niñas de entre 0 y 12 años y para 34 adolescentes de entre 13 y 17 años de edad. La mayoría de ellos superan los 8 años y/o se encuentran dentro de un grupo de hermanos/as y cerca del 35 % posee Certificado Único de Discapacidad (CUD).
Encuentro Informativo
El pasado viernes se realizaron las reuniones en Paraná, Concordia y Gualeguaychú que constituyeron el primer paso para iniciar los trámites de inscripción al RUAER. Se brindó información relevante sobre el trámite a realizar y, en particular, se abordó la realidad de la adopción y sus implicancias. En caso de tratarse de una pareja, deberán participar ambos integrantes, sin excepción.
Cómo sigue el trámite
Con posterioridad a la reunión, las personas interesadas podrán cumplir con los demás pasos para solicitar la inscripción en el Registro de Adoptantes, comenzando con el llenado de un segundo formulario y la carga de la documentación requerida por ley para integrar el Legajo, entre el 18 y el 31 de agosto. El trámite es exclusivo para residentes en Entre Ríos.
En la página web del Ministerio Público de la Defensa ( https://mpd.jusentrerios.gov.ar/ruaer/inscripciones/ ) se encuentra más información sobre la inscripción, la documentación que se solicitará y requisitos.
Contactos
Quienes deseen realizar consultas, pueden comunicarse de lunes a viernes, de 7 a 13, a los teléfonos: (0343) 4209575/76, por correo electrónico a ruaer@jusentrerios.gov.ar o a través de mensajes por Whatsapp al 549 343 5329475. También están disponibles las redes sociales: Instagram: @ruaer_mpd y Facebook: Registro de Adoptantes de Entre Ríos – RUAER.