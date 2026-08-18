Desde el inicio del gobierno de Milei, solo tres sectores aumentaron el empleo privado formal

El empleo privado formal desde que asumió Milei acumuló una pérdida de 241.176 puestos de trabajo en todo el país y apenas tres de los 14 sectores económicos relevados lograron superar los niveles de noviembre de 2023, según datos de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.

La serie desestacionalizada mostró que el empleo asalariado registrado en el sector privado se encontraba un 3,8% por debajo del nivel existente antes del inicio de la actual administración. En mayo de 2026 había 6.131.500 trabajadores privados registrados, frente a los 6.372.700 contabilizados en noviembre de 2023.

Los datos fueron analizados por la consultora Politikon Chaco sobre la base de estadísticas oficiales. El informe indicó, además, que el volumen actual de empleo privado formal se ubicó en el nivel más bajo de los últimos cuatro años.

Solo tres sectores tienen más empleo que en noviembre de 2023

La pesca encabezó el reducido grupo de actividades que lograron aumentar sus planteles desde noviembre de 2023. El sector registró una mejora del 7,4%, aunque por su menor peso dentro del mercado laboral esa expansión representó 965 nuevos puestos registrados.

El agro quedó en segundo lugar, con una expansión del 4,3%, equivalente a 13.369 empleos adicionales. La enseñanza completó el grupo de actividades con saldo positivo, aunque prácticamente se mantuvo estable: avanzó apenas 0,1%, con 237 trabajadores más.

El panorama fue diferente para las restantes ramas económicas. Once de los 14 sectores relevados registraron menos empleo privado formal que antes del cambio de Gobierno, con especial impacto en la construcción y la industria manufacturera.

Construcción e industria, entre las más afectadas

La construcción tuvo la mayor caída porcentual desde noviembre de 2023, con una contracción del 14,2%. Ese descenso significó la pérdida de 62.747 puestos de trabajo privados registrados.

La explotación de minas y canteras retrocedió 8,4%, con 7.947 empleos menos. Por cantidad de trabajadores, sin embargo, la mayor pérdida se produjo en la industria manufacturera: disminuyó 7,2% y acumuló 85.561 puestos formales menos.

También terminaron con números negativos la intermediación financiera, con una baja del 5,7%; transporte y otros servicios, 4,8%; hoteles y restaurantes, 3,8%; servicios inmobiliarios y otros, 2,7%; servicios sociales y de salud, 1,3%; comercio, 1,1%; y electricidad, gas y agua, 0,8%.

En mayo se perdieron otros 9.059 empleos

La última medición disponible tampoco mostró una recuperación generalizada. En mayo, el empleo privado formal cayó 0,1% respecto de abril en términos desestacionalizados, lo que representó una reducción de 9.059 puestos en un solo mes.

Cinco sectores consiguieron avances. El agro creció 0,7% y sumó 2.253 puestos; minas y canteras avanzó 0,3%, con 292 trabajadores más; mientras que servicios inmobiliarios y empresariales incorporó 703 empleos. Servicios sociales y de salud agregó 246 y electricidad, gas y agua, otros 44.

En conjunto, las actividades que crecieron sumaron 3.538 puestos, pero fueron insuficientes para compensar los 12.597 empleos perdidos en los sectores que retrocedieron. Comercio encabezó las bajas mensuales en términos absolutos, con 4.214 puestos menos, seguido por construcción, que perdió 1.990.

Solo tres provincias superaron el nivel de 2023

La evolución del empleo también mostró fuertes diferencias entre las provincias. Solamente Neuquén, Río Negro y San Juan registraron en mayo de 2026 una cantidad de trabajadores privados formales superior a la de noviembre de 2023.

Neuquén tuvo el mejor desempeño del país, con un crecimiento del 7,6% y 10.882 empleos adicionales. Río Negro avanzó 3,4%, equivalente a 3.800 puestos, mientras que San Juan logró una mejora del 0,4%, con 328 trabajadores más.

En el extremo opuesto se ubicó Santa Cruz, donde el empleo privado formal cayó 17%. Le siguieron Tierra del Fuego, con un retroceso del 16,8%; Formosa, 12%; Catamarca, 11,7%; Misiones, 11,3%; y Chaco y La Rioja, ambas con una disminución del 10,7%, indica Infobae.

Qué pasó con el empleo privado en Entre Ríos

En la comparación mensual, Entre Ríos no registró variaciones en mayo respecto de abril, según el relevamiento. La provincia compartió esa situación de estabilidad con Tucumán y San Luis.

Diez jurisdicciones lograron incrementar el empleo durante mayo. San Juan, Catamarca y Neuquén lideraron con avances del 0,5%; Río Negro creció 0,4% y Chubut, 0,2%. Santiago del Estero, Corrientes, Formosa, Mendoza y Santa Fe registraron mejoras del 0,1%.

En cambio, once distritos cerraron mayo con bajas. Tierra del Fuego encabezó nuevamente los descensos, con una contracción mensual del 1,2%, mientras que Santa Cruz cayó 0,6%. El mapa laboral confirmó así un escenario heterogéneo, aunque con una tendencia nacional negativa desde noviembre de 2023.