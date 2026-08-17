Nuevo pronóstico para el dólar: bancos y consultoras anticipan a cuánto llegará a fin de año

El pronóstico para el dólar a fin de 2026 ubica al mayorista cerca de $1.650, según bancos y consultoras. Las estimaciones anticipan una suba gradual durante los próximos meses y un avance del tipo de cambio inferior a la inflación proyectada del año.
El pronóstico para el dólar a fin de 2026 elaborado por bancos y consultoras ubicó al tipo de cambio mayorista alrededor de los $1.650, en un escenario en el que el mercado espera una suba moderada durante los próximos meses y no anticipa, por el momento, un salto abrupto de la cotización.
La última edición del LatinFocus Consensus Forecast, que reúne las estimaciones de más de 50 bancos y consultoras, proyectó que el dólar mayorista alcanzará los $1.648,10 al finalizar diciembre.
Si se toma como referencia una cotización de $1.487,50, alcanzar ese nivel representaría un incremento del 10,8% durante lo que resta del año. La trayectoria implicaría que el dólar avanzaría por debajo de la inflación prevista para 2026.
Qué proyectó el relevamiento del Banco Central
Las expectativas relevadas por el Banco Central mostraron números prácticamente similares. El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) estimó un tipo de cambio nominal de $1.652 por dólar para diciembre de 2026.
La proyección supondría una variación interanual del 14,1% respecto del nivel registrado en diciembre de 2025. De esta manera, las previsiones del REM y LatinFocus mostraron coincidencias sobre el nivel que podría alcanzar la divisa hacia el cierre del año.
En paralelo, los analistas consultados por el Banco Central proyectaron una inflación del 29,8% para 2026, mientras que LatinFocus estimó un incremento de precios del 29,3%.
El dólar subiría menos que la inflación
Si ambas variables evolucionaran de acuerdo con esas estimaciones, los precios internos aumentarían a un ritmo superior al tipo de cambio nominal. Esa diferencia alimenta el debate económico alrededor del denominado atraso cambiario.
Quienes advierten sobre este fenómeno sostienen que una inflación superior a la depreciación del peso puede encarecer los costos argentinos medidos en dólares y reducir la competitividad de determinados sectores exportadores o de empresas que compiten con productos importados.
Desde el Gobierno, en cambio, rechazaron los planteos que proponen una fuerte devaluación como mecanismo para mejorar la competitividad. La posición oficial sostiene que una corrección brusca podría trasladarse a precios, deteriorar el poder adquisitivo y dificultar el proceso de desaceleración inflacionaria.
El mercado no anticipa un salto del dólar
Por el momento, las principales proyecciones privadas no contemplan una devaluación abrupta durante los meses restantes de 2026. Tanto los especialistas relevados por LatinFocus como los participantes del REM ubicaron la cotización de diciembre en niveles cercanos.
El consenso apunta, de esta manera, hacia una depreciación gradual del peso. Sin embargo, el ritmo proyectado sería sensiblemente inferior al aumento general de precios estimado para el conjunto del año, publicó Ámbito.
La evolución efectiva dependerá de diferentes variables económicas durante los próximos meses. En ese escenario, los $1.650 se convirtieron en la principal referencia del mercado para el dólar mayorista hacia fin de año, mientras continúa la discusión sobre competitividad, inflación y nivel real del tipo de cambio.