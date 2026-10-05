Elecciones en APLER: la Lista Celeste y Blanca presentó sus candidatos y propuestas

REDACCIÓN ELONCE
Las Elecciones en APLER se realizarán el viernes 16 de octubre y tendrán dos listas en competencia. Carina Farías y Juan Ignacio Almada, integrantes de la Celeste y Blanca – Acción y Compromiso, explicaron en Elonce los principales lineamientos de su propuesta.
Las Elecciones en APLER se desarrollarán el próximo viernes 16 de octubre para renovar las autoridades del gremio que representa a los empleados legislativos de Entre Ríos. En esta oportunidad habrá dos listas en competencia, luego de períodos en los que predominaban las nóminas de consenso. Carina Farías y Juan Ignacio Almada, candidatos de la Lista Celeste y Blanca – Acción y Compromiso, hablaron en Quién Dice Qué, programa que se emite por Elonce.
Los comicios tendrán además una particularidad: las dos listas están encabezadas por mujeres, por lo que por primera vez una mujer quedará al frente de la conducción del sindicato. Farías actualmente se desempeña como secretaria gremial y fue elegida por sus compañeros para encabezar la propuesta de continuidad de la actual gestión.
“Somos una lista que surgió, como nos gusta decir, de una continuidad de gestión. Actualmente cumplo mi función de secretaria gremial y, por elección y decisión del resto de los compañeros de la comisión actual, decidieron esta continuidad conmigo al frente”, explicó Farías.
Carina Farías y su trayectoria dentro de APLER
La candidata destacó que cuenta con una extensa experiencia dentro de la organización sindical y que desde hace más de dos décadas ocupa diferentes responsabilidades en las comisiones directivas.
“Vengo integrando listas de comisión directiva desde el año 2002, en distintos lugares dentro de lo que es la Secretaría Administrativa. Estuve también como secretaria de Actas y secretaria Gremial”, señaló.
Farías consideró que ese recorrido le permitió adquirir experiencia para afrontar el desafío de conducir APLER. “Esas han sido mis funciones dentro de las distintas comisiones y siento que ahora estoy preparada y capacitada para afrontar este desafío, que es llevar adelante la conducción de la Secretaría General”, sostuvo.
Casi 35 años de trabajo en la Legislatura
Además de su participación sindical, Farías remarcó su trayectoria laboral dentro de la Legislatura entrerriana. Ingresó en 1991 y, desde entonces, se desempeñó en diferentes sectores.
“Yo ingreso a la Legislatura en el año '91, es decir que tengo aproximadamente 35 años dentro de la Legislatura y he pasado laboralmente por distintas áreas”, recordó.
Entre otros espacios, mencionó su paso por bloques legislativos, áreas administrativas y contables, despacho, comisiones, mesa de entradas y archivo. También participó de las tareas desarrolladas durante la Convención Constituyente. “He pasado por distintas áreas, desde los bloques hasta la parte administrativo-contable. He trabajado en el área de Despacho, en Comisiones y en el ámbito de la Convención Constituyente”, detalló.
Una lista integrada por trabajadores de diferentes sectores
Juan Ignacio Almada, por su parte, señaló que será su primera participación en una elección gremial y que integra la nómina como candidato a tesorero. Planteó que el objetivo es continuar aquellas políticas que consideran positivas e incorporar nuevas propuestas.
“Es la primera vez que participo en una elección y me toca la tarea de ser tesorero. La idea es tratar de mejorar lo que ya venimos haciendo bien y continuar. Por eso hablamos de continuidad, porque hay una historia y una trayectoria detrás de todo lo que vienen haciendo”, manifestó.
Los candidatos indicaron que durante la campaña recorren las distintas dependencias para dialogar con los empleados legislativos. La Lista Celeste y Blanca cuenta con representantes provenientes de diferentes áreas y de ambas cámaras.
Farías destacó, además, que históricamente buscaron una composición plural. “Siempre se buscó una integración plural, en el sentido de varones y mujeres, y también abarcar ambas cámaras de la Legislatura”, expresó.
“Nuestro interés es el trabajador”
La candidata a secretaria general afirmó que la pertenencia política de cada empleado no debe intervenir en la representación sindical, pese a que APLER desarrolla su actividad dentro de un ámbito atravesado por la política partidaria.
“Nosotros somos un gremio y, si bien estamos en un ámbito netamente político o político partidario, creemos y consideramos que gremialmente necesitamos de todas las voluntades, las participaciones y las ideas para poder crecer”, sostuvo.
En ese sentido, Farías sintetizó uno de los principales lineamientos de la lista: “No importan las banderías políticas. Nuestro interés es el trabajador, sus derechos y defender lo principal para nosotros y para cualquier trabajador, sea o no del Estado: el salario y todos sus derechos”.
La nómina plantea así continuar con una representación que, según explicaron sus integrantes, priorice los reclamos laborales independientemente de las identidades partidarias de los afiliados.
La participación de APLER junto a otros gremios
Otro de los aspectos abordados fue la participación del sindicato legislativo en espacios conformados junto con otras organizaciones gremiales. Farías recordó que APLER formó parte de la Multisectorial y posteriormente de la Intersindical.
“Nosotros venimos desde hace muchos años integrando lo que en algún momento se llamó Multisectorial y después también se llamó Intersindical, siempre por algunas cuestiones que tenemos en común con el resto de los gremios”, explicó. Entre los temas que generaron acciones conjuntas mencionó la reforma previsional y las modificaciones vinculadas con la obra social provincial.
La dirigente también recordó que participaron de debates en comisiones y presentaron propuestas alternativas junto con otras organizaciones sindicales. “Se llegó, con parte de los demás gremios, a presentar proyectos alternativos para que la variable de ajuste, ante esta necesidad de reducir el déficit de la Caja, no sea solamente el trabajador quien siempre esté aportando para salir de esas situaciones complicadas”, señaló.
Cuándo y dónde serán las Elecciones de APLER
Las Elecciones APLER se realizarán el viernes 16 de octubre, entre las 8 y las 18, en la sede gremial ubicada en Santa Fe 372, en Paraná.
Actualmente, el padrón está integrado por 217 afiliados habilitados para votar. Farías explicó que la cantidad responde, entre otros factores, a que la planta de trabajadores legislativos entrerrianos es reducida en comparación con otras provincias.
“Sabemos que somos una de las legislaturas más reducidas en cuanto a personal se refiere y nuestros afiliados, en estos momentos, son 217 que están en condiciones de votar, pero hemos ido creciendo”, explicó.
La votación continuará con boleta de papel
Para estos comicios continuará utilizándose el sistema tradicional de boletas de papel. Los afiliados deberán elegir entre las dos listas que competirán por la conducción de APLER.
Los candidatos reconocieron que una futura modificación del estatuto podría permitir incorporar otras modalidades electorales. “Es una cuenta pendiente porque necesitamos renovar o actualizar nuestro estatuto para poder también acceder a esa modalidad”, indicaron.
De esta manera, los 217 afiliados habilitados definirán el viernes 16 de octubre las nuevas autoridades del sindicato. La Lista Celeste y Blanca – Acción y Compromiso se presenta como continuidad de la actual conducción, con Carina Farías como candidata a ocupar la Secretaría General y Juan Ignacio Almada como candidato a tesorero.