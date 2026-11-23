Más de 41.000 vehículos circularon por el Túnel Subfluvial durante el fin de semana largo, según el balance realizado por el puesto caminero ubicado del lado de Paraná. Desde las 7 del viernes hasta las 15 de este lunes, aproximadamente 21.500 rodados salieron de Entre Ríos y otros 19.500 ingresaron a la provincia. Así lo informó a Elonce Florencia Cabrera, segunda jefa del puesto caminero, quien destacó el movimiento turístico y los resultados de los controles de seguridad vial.

El tránsito se mantuvo intenso durante las cuatro jornadas, aunque fue inferior al registrado durante la reciente visita del papa León XIV a la Argentina. Según explicó la funcionaria, aquel acontecimiento había generado un desplazamiento excepcional de vehículos por uno de los principales accesos a la provincia.

“Ese fin de semana fue bastante más fluido que este, pero este también tuvo mucho movimiento. La circulación fue importante, aunque no se compara con la registrada durante la visita del Papa”, expresó Cabrera.

Turistas de distintas provincias ingresaron a Entre Ríos

Durante el fin de semana largo, el puesto caminero registró el ingreso de visitantes procedentes de diferentes provincias argentinas. Entre los principales lugares de origen se encontraron Córdoba, Santa Fe y Mendoza.

La funcionaria explicó que numerosos automovilistas viajaron en familia y eligieron destinos turísticos entrerrianos, especialmente localidades que cuentan con complejos termales. “Vinieron familias de Córdoba, Santa Fe y Mendoza. Muchas ingresaron a la provincia para visitar las termas de Colón, Federación y Chajarí”, detalló.

Los agentes policiales aprovecharon los controles habituales para consultar a los viajeros sobre sus destinos. De esta manera, pudieron identificar parte del movimiento turístico que se produjo durante el descanso extendido.

Realizaron 750 controles de alcoholemia y detectaron dos positivos

Uno de los principales operativos de seguridad vial se desarrolló el viernes por la mañana, entre las 8 y las 12, mediante un trabajo conjunto entre el personal del puesto caminero y la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Durante esas cuatro horas se realizaron 750 controles de alcoholemia, de los cuales solamente dos arrojaron resultados positivos. El procedimiento contó con la participación de entre 12 y 15 funcionarios distribuidos en el carril de circulación. “El viernes, entre las 8 y las 12, realizamos un operativo conjunto con la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Hicimos 750 controles de alcoholemia y detectamos dos positivos”, precisó Cabrera.

La segunda jefa del puesto caminero consideró que los resultados reflejaron una mayor conciencia entre los conductores respecto de los riesgos de manejar después de consumir bebidas alcohólicas.

Destacaron una mayor conciencia de los conductores

Cabrera recordó que en Entre Ríos rige la normativa de alcohol cero al volante y sostuvo que, desde su incorporación al puesto caminero, observó cambios positivos en el comportamiento de los automovilistas.

“Estoy desde enero del año pasado y he visto una verdadera toma de conciencia. Los conductores entienden que manejar después de consumir alcohol es un problema grave y que en Entre Ríos rige la tolerancia cero”, afirmó.

También se refirió al cumplimiento de otras medidas obligatorias, como el uso del cinturón de seguridad, los sistemas de retención infantil y la documentación necesaria para circular. “No hemos tenido inconvenientes con eso. La gente se cuida más y respeta las indicaciones”, señaló.