La feria de emprendedores en Paraná transita este lunes 23 de noviembre su última jornada del fin de semana largo en la zona de los galpones del Puerto Nuevo. Elonce recorrió el predio y conversó con expositores y visitantes que se acercaron pese a la llovizna.

La propuesta comenzó el viernes y reúne alrededor de 100 puestos de artesanos, emprendedores, productores y gastronómicos. Entre las opciones hay artículos de cuero, accesorios, juegos didácticos, agendas, piezas de madera y objetos decorativos.

El horario previsto se extiende hasta las 21, aunque los participantes señalaron que el cierre puede depender del movimiento de público. Durante la mañana, los puestos permanecían abiertos y los feriantes aguardaban la llegada de más visitantes.

Mates y artículos de cuero para anticipar los regalos

Mario Perrone fue uno de los artesanos que compartió sus expectativas para el cierre. “Empezó a andar gente, así que bueno, contento y con muchas expectativas”, expresó a Elonce.

En su espacio presentó mates y portatermos de fabricación propia, realizados en cuero. También mostró modelos con base de alpaca y alternativas para tomar tereré, además de imanes y llaveros.

Los mates tienen valores de $15.000, $20.000 y $25.000, según el modelo. La variedad permite encontrar opciones para uso personal o comenzar a elegir regalos de Navidad.

Duendes y stickers entre las propuestas de la feria

En India Rosa, otra de las propuestas de la feria de emprendedores en Paraná, se ofrecen duendes articulados desde $4.500 hasta aproximadamente $45.000. Su representante explicó que, dentro de las creencias asociadas a estas figuras, se los considera protectores y se los vincula con deseos de bienestar.

También participó Odin Stickers, un emprendimiento con cuatro años de trayectoria. Sus integrantes destacaron que tuvieron un “muy buen fin de semana”, con visitantes de Paraná y de otras localidades.

“Trabajamos todo lo que es vinilo resistente al agua. También tenemos pines, todo hecho de metal, imanes, llaveritos, todo de fabricación propia”, detallaron. En el recorrido también se observaron promociones de cuatro stickers por $3.500.

Trabajos en madera y visitantes durante la mañana

Desde Santo Tomé llegó Aligüen, un emprendimiento familiar que ya participó de otras ediciones. Sus integrantes exhibieron tablas que combinan distintas maderas y cuencos torneados a mano, elaborados mediante tareas de corte, pegado, prensado y terminación con cera natural.

Entre los materiales utilizan guayibira, guatambú, cedro, roble y maderas recuperadas. “La idea es respetar los nudos y los bordes naturales que tiene la pieza”, explicaron sobre sus diseños.

La feria de emprendedores en Paraná también recibió a personas que aprovecharon el feriado para pasear por el puerto. “Muy lindas cosas tienen, sinceramente”, destacó uno de los visitantes consultados por Elonce durante la recorrida.