La Fiesta Nacional de la Artesanía 2027 confirmó su grilla completa de artistas para la 42ª edición, que se desarrollará del 4 al 8 de febrero en la ciudad entrerriana de Colón. La organización dio a conocer la distribución definitiva de los espectáculos, con figuras del folclore, rock, pop y la música tropical que se presentarán en el escenario Ramón Cabrera.

Entre las principales novedades se destacó la incorporación de Diego Torres, quien compartirá la jornada del domingo 7 de febrero con Luciano Pereyra. Además, quedó confirmada la fecha de presentación de Damas Gratis, el grupo liderado por Pablo Lescano, que será protagonista del cierre junto a Ráfaga.

El encuentro se realizará en el predio del Centro Deportivo y Cultural (CDC), ubicado en Ruta 135 y San Martín. La programación incluirá cinco noches de espectáculos, con una jornada inaugural de entrada libre y gratuita.

La grilla completa de la Fiesta Nacional de la Artesanía 2027

La organización difundió la programación oficial con los artistas que actuarán cada noche:

Jueves 4 de febrero: Banda de Música de la Policía de Entre Ríos y Los Nocheros. Entrada libre y gratuita.

Viernes 5 de febrero: El Plan de la Mariposa y Soledad Pastorutti.

Sábado 6 de febrero: Lucas Sugo y Los Auténticos Decadentes.

Domingo 7 de febrero: Diego Torres y Luciano Pereyra.

Lunes 8 de febrero: Damas Gratis y Ráfaga.

La apertura estará marcada por la música folclórica, con Los Nocheros como protagonistas. El viernes será el turno de Soledad Pastorutti y El Plan de la Mariposa, mientras que el sábado combinará la música de Lucas Sugo con el repertorio de Los Auténticos Decadentes.

El domingo reunirá a dos reconocidos solistas argentinos, Diego Torres y Luciano Pereyra, en una de las jornadas destacadas de la programación. Finalmente, el lunes 8, Damas Gratis y Ráfaga cerrarán la edición con una noche dedicada a la cumbia y la música tropical.

Cuándo se conocerán los precios de las entradas

Si bien ya se anunció la programación completa, todavía restaba conocer el valor de las entradas para cada jornada, las modalidades de comercialización y los horarios de los espectáculos.

Desde la organización adelantaron que esa información será comunicada próximamente a través de los canales oficiales de la Fiesta Nacional de la Artesanía.

La edición número 42 volverá a reunir en Colón a artistas nacionales y regionales, junto con las actividades vinculadas al trabajo artesanal que caracterizan a esta celebración entrerriana.