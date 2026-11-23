Una joven de 21 años fue encontrada con lesiones visibles en una calle de Concordia y denunció que su pareja la había golpeado. Ante los efectivos, también relató que sufría amenazas y que había sido encerrada contra su voluntad en distintas oportunidades.

Personal de la Comisaría Cuarta intervino durante la madrugada al localizar a la mujer en la vía pública. Según manifestó, el agresor es su pareja, un hombre de 36 años.

La joven indicó que había recibido golpes de puño y que, como consecuencia del ataque, habría sufrido la fractura de una pieza dentaria. Además, denunció que el hombre le había sustraído su teléfono celular.

Denunció meses de agresiones y encierros

De acuerdo con su testimonio, las situaciones de violencia de género se extendían desde hacía varios meses. Durante ese período, habría sido amenazada y privada de su libertad.

La víctima también manifestó que su pareja la obligaba a mantener ocultas armas que le pertenecían. Esa información permitió orientar las primeras tareas investigativas realizadas por la Policía de Concordia.

Los efectivos acompañaron a la joven y lograron localizar una pistola de gas comprimido y un revólver calibre .32 largo. Este último no tenía numeración visible y contenía seis cartuchos completos.

Un allanamiento permitió secuestrar más elementos

A partir de la denuncia y de las averiguaciones, se solicitó una medida judicial sobre un inmueble vinculado al acusado. El allanamiento fue autorizado por el Juzgado de Garantías N.º 4 y se concretó durante la tarde.

En el procedimiento se secuestraron dos cartuchos calibre .32 largo, un proyectil y una garrafa de gas comprimido. También se incautó una caja con proyectiles plásticos destinados a un arma de ese tipo.

La causa en Concordia continúa bajo investigación por lesiones, amenazas y privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género, además de la tenencia de un arma de fuego. La información policial no precisó si se dispuso la detención del denunciado.