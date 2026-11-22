Dos jóvenes de 16 y 19 años resultaron heridos tras volcar con un vehículo todoterreno UTV en Pinamar, durante el inicio del fin de semana largo. El accidente ocurrió en la zona de médanos de La Frontera, un sector que registra antecedentes de siniestros graves y donde se implementaron restricciones para la circulación de este tipo de vehículos.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, ambos ocupantes circulaban sin casco ni los elementos de protección obligatorios cuando se produjo el vuelco. Como consecuencia del impacto, sufrieron golpes y cortes que requirieron asistencia médica.

Tras el accidente, los jóvenes fueron trasladados al hospital municipal de Pinamar, donde los profesionales confirmaron que presentaban lesiones leves y se encontraban fuera de peligro.

Amplio operativo de emergencia en los médanos

El siniestro motivó un operativo de emergencia en la franja costera, que incluyó la intervención de dos ambulancias, personal médico, efectivos policiales, integrantes de Seguridad en Playa y agentes de la Guardia Urbana.

Desde el área sanitaria señalaron que los recursos destinados a la asistencia y prevención de este tipo de incidentes fueron financiados mediante la EcoTasa, un tributo municipal que permite sostener diferentes prestaciones en el destino turístico.

El episodio volvió a generar preocupación por la seguridad en La Frontera, una zona frecuentada por conductores de camionetas 4x4, cuatriciclos y vehículos UTV, especialmente durante los fines de semana largos y la temporada de verano.

El antecedente del grave accidente de Bastián Jerez

Uno de los antecedentes más graves ocurrió en enero de 2026, cuando Bastián Jerez, un niño de 8 años, sufrió un choque en La Frontera y debió atravesar 17 cirugías como consecuencia de las lesiones.

A raíz de ese episodio y otros siniestros registrados en el sector, las autoridades implementaron restricciones para la circulación de camionetas 4x4 y vehículos todoterreno, con el objetivo de reducir los riesgos.

Ante la proximidad de la temporada de verano, las autoridades reiteraron la importancia de respetar las normas de seguridad, utilizar casco y cinturón, y cumplir con los límites de ocupantes permitidos en cada vehículo.