Caso Bastian: Confirmaron que los conductores implicados estaban alcoholizados

Los dos conductores implicados en el violento choque entre el vehículo todo-terreno Can-Am Maverick (UTV) y una camioneta en la zona de La Frontera de Pinamar, que dejó a Bastian con gravísimas heridas, resultaron positivos en alcohol, de acuerdo a la pericia toxicológica realizada este lunes.
Se trata de Noami Quirós, la amiga del papá de Bastian, y de Manuel Molinari, quien manejaba la Volkswagen Amarok. De acuerdo a la información aportada por las fuentes del caso a este medio, la joven de 24 años tenía una graduación mayor a la del empresario que aparece en la causa como el principal imputado.
En tanto, los peritos no encontraron alcohol en la sangre de Maximiliano Jeréz, el tercer imputado y padre de la víctima. No se detectaron rastros de estupefacientes en ninguno de los tres, ampliaron.
La pericia toxicológico-química comenzó a las 12 de este lunes en el Laboratorio Químico de la Policía Científica Dolores: se centró en el análisis de muestras biológicas recolectadas tras el accidente que se investiga como lesiones culposas agravadas.
Hay que recordar que la defensa de Maximiliano Jerez, ejercida por el abogado Matías Morla, había designado un perito de parte para participar activamente en la pericia: se eligió al farmacéutico Guillermo Adrián Espínola, quien fue habilitado para presenciar el procedimiento y verificar cada paso del análisis.
Además, la defensa del papá de Bastian exigió la “reserva de muestra y remanente”, o sea, que el laboratorio utilice únicamente la cantidad mínima indispensable de muestra para los análisis oficiales y resguarde el resto bajo condiciones técnicas adecuadas, en cumplimiento de la normativa vigente. De esta manera, buscó asegurar el derecho a realizar una contrapericia independiente en caso de ser necesario.
Mientras, Bastian permanece internado en el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata, adonde fue trasladado en helicóptero luego del accidente y este sábado fue sometido a una sexta cirugía que resultó exitosa. “Se le realizó una fijación cervical y posteriormente una traqueostomía”, indicaron desde el centro de salud. Y agregaron: “El paciente se encuentra estable e internado en la unidad de terapia intensiva”, según el último parte médico.
La operación se llevó a cabo horas después de que se confirmara que Bastian sufrió lesiones severas en el cerebro y la columna cervical. Los resultados surgieron de unos estudios por resonancia magnética del cerebro y de la columna cervical realizados esta semana, supo Infobae.
El caso
El 14 de enero pasado, en Pinamar, Bastian viajaba en un UTV junto a su padre, dos hermanas y la conductora del vehículo, cuando colisionaron con una camioneta Volkswagen Amarok.
Como consecuencia del choque, el niño sufrió múltiples fracturas de cráneo y otras lesiones graves que motivaron su traslado al Hospital Materno Infantil “Victorio Tetamanti” de Mar del Plata.
Respecto a la causa, el Juzgado de Garantías Departamental de Villa Gesell resolvió el secuestro de una camioneta Volkswagen Amarok y el vehículo todo-terreno Can-Am Maverick (UTV), junto con sus sistemas electrónicos y manuales de usuario, en el marco de una causa que investiga el fiscal Sergio García.
La medida, ordenada el 21 de enero de 2026, responde a un pedido realizado por el fiscal, quien argumentó la necesidad y urgencia de preservar los rodados y acceder a información almacenada en los dispositivos electrónicos de los vehículos.
Según el documento judicial, el Ministerio Público Fiscal solicitó la conversión en secuestro de la incautación para asegurar pruebas fundamentales para el avance de la investigación.
El fiscal García también pidió el secuestro y análisis de los manuales de usuario de ambos vehículos, así como de los sistemas EDR (grabadores de datos de colisión), módulos electrónicos y computadoras presentes en las unidades.
El objetivo es obtener información técnica o de registro que pueda aportar a la reconstrucción de la mecánica del incidente investigado. El juzgado autorizó que el personal designado por la fiscalía acceda a estos dispositivos y documentos para su análisis.