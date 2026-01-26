 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Deportes Fórmula 1

Franco Colapinto dio la nota en Barcelona: podio y buenas sensaciones con el Alpine 2026

El piloto argentino completó 28 vueltas en los ensayos de pretemporada, sufrió una breve detención que obligó a bandera roja y, tras volver a pista, marcó el tercer mejor registro del día en la jornada de pruebas del nuevo reglamento técnico.

26 de Enero de 2026
Franco Colapinto.
Franco Colapinto. Foto: TyC Sports.

Franco Colapinto completó una jornada positiva en los ensayos de pretemporada de la Fórmula 1 en el circuito de Barcelona, donde logró finalizar entre los tres mejores tiempos pese a un contratiempo mecánico que obligó a interrumpir momentáneamente la actividad.

 

Durante una de las tandas matutinas, el Alpine A526 se detuvo en plena pista y la dirección de carrera debió neutralizar la sesión con bandera roja. La situación generó una breve pausa en los trabajos, aunque no pasó a mayores.

 

 

El propio piloto consiguió llevar el monoplaza de regreso a boxes sin asistencia externa. Tras una revisión técnica, el equipo confirmó que se trató de un inconveniente menor y habilitó la continuidad del programa previsto.

 

Trabajo de adaptación

 

Superado el episodio, Franco Colapinto retomó la actividad y completó una tanda progresiva enfocada en sumar kilómetros y recopilar datos, objetivos centrales en este tipo de pruebas.

 

La jornada estuvo marcada por la adaptación al modelo 2026 y a las exigencias del nuevo reglamento técnico, que introduce cambios aerodinámicos y mecánicos. Desde la escudería francesa explicaron que estos ensayos priorizan la fiabilidad del auto y el análisis de rendimiento por sobre los tiempos finales.

 

Franco Colapinto est&aacute; haciendo su primera pretemporada como piloto oficial. Foto: Alpine.
Franco Colapinto está haciendo su primera pretemporada como piloto oficial. Foto: Alpine.

 

A lo largo del día, el argentino fue bajando sus registros de manera constante, mostrando una evolución en ritmo y consistencia.

 

Entre los mejores tiempos

 

En total, el bonaerense completó 28 vueltas y estableció como mejor marca un tiempo de 1:21.348. Ese registro lo ubicó en la tercera posición entre los siete autos que participaron de la sesión.

 

 

Si bien las pruebas en Montmeló no tienen carácter competitivo ni tiempos homologados, los números reflejaron un desempeño sólido del equipo y una jornada productiva para el proyecto deportivo.

 

Con kilómetros acumulados y sin consecuencias tras el susto inicial, Franco Colapinto cerró el día con sensaciones positivas y sumó rodaje clave de cara a la preparación para la próxima temporada de la máxima categoría.

Temas:

Franco Colapinto Fórmula 1
