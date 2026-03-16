San Benito Paraná campeón de la Copa Entre Ríos: “Es algo histórico”, aseguraron sus protagonistas

San Benito Paraná se consagró campeón de la Copa Entre Ríos femenina el pasado sábado por la tarde en el estadio Pedro Mutio, tras vencer por 4 a 1 en la definición por penales a Santa Rosa de Chajarí. El encuentro terminó 2 a 1 en el tiempo reglamentario a favor del conjunto visitante, resultado que igualó la serie global y obligó a definir el título desde los doce pasos.

En el partido de ida, el equipo del departamento Paraná había ganado también por 2 a 1. Con la serie empatada, la final se resolvió en la tanda de penales, donde San Benito mostró efectividad total y convirtió todos sus disparos. En cambio, Santa Rosa falló dos ejecuciones y quedó a las puertas del campeonato provincial.

Tras la consagración, las protagonistas visitaron los estudios de Elonce para compartir sus sensaciones luego del título. En la entrevista participaron Pamela Tortul, capitana y presidenta del club, junto a las jugadoras Daiana Romero Solanas, Caterina Orrego y Yasmin Scheefer.

“Las finales son finales”

Tortul explicó que el equipo había preparado el partido de una manera diferente, pero que las finales suelen presentar escenarios imprevisibles. Según relató, el rival planteó un juego distinto al que esperaban y eso dificultó el desarrollo habitual del equipo.

“Lo habíamos preparado de otra manera, pero las finales son finales. A veces lo que uno planifica no se da dentro de la cancha”, expresó la capitana del conjunto campeón.

San Benito festejando la consagración.

A pesar de esa situación, destacó que el resultado del partido dejó abierta la serie y que el equipo llegó a los penales con confianza. “El 2 a 1 todavía nos dejaba vivas y sabíamos que podíamos resolverlo desde ahí”, sostuvo.

Además, remarcó que el título tiene un valor especial para el plantel, ya que el club tiene poco más de un año de existencia. “Es histórico porque somos un club solamente femenino y es nuestra primera Copa Entre Ríos”, afirmó.

Un grupo con experiencia y emoción

Por su parte, Daiana Romero Solanas destacó la dificultad que tuvo el torneo desde el inicio y el crecimiento que ha mostrado el fútbol femenino a nivel provincial.

“Fue un provincial bastante duro desde el primer partido. En esta copa se vio un nivel que hacía mucho tiempo no se veía”, señaló la jugadora.

Romero Solanas también subrayó el significado personal que tiene el campeonato, ya que se logró con una institución creada por las propias jugadoras.

“Es especial porque es con nuestro club, el que nosotros formamos y sentimos propio. De todos los títulos que tengo, este es el más importante”, expresó.

Equipo de San Benito Paraná.

En tanto, Caterina Orrego se mostró visiblemente emocionada al recordar la final. La futbolista explicó que se trata del primer título provincial en su carrera y que la consagración tiene un significado muy especial.

“Es la primera vez que logro algo así, por eso la emoción. El grupo humano que se armó es increíble y me recibieron muy bien desde el primer momento”, manifestó.

La mirada de una delantera

Otra de las protagonistas que compartió su experiencia fue Yasmin Scheefer, quien analizó cómo se vivió el partido desde el ataque y reconoció que el equipo no pudo desplegar su mejor juego.

“Nos gusta más bajar la pelota y jugar, pero el rival proponía un juego muy directo y eso nos complicó mucho”, explicó.

A pesar de las dificultades durante el partido, la jugadora destacó el resultado final y la importancia de haber logrado el campeonato.

“No jugamos como queríamos, pero ganamos y eso es lo que importa. Estoy feliz por mí y por todo el equipo”, expresó.

Con la obtención de la Copa Entre Ríos femenina, San Benito Paraná suma un nuevo logro a su corta historia institucional. El equipo, que también fue bicampeón de la Liga Paranaense, ya piensa en su próximo desafío: el Torneo Regional Amateur femenino, donde buscará continuar consolidando su crecimiento dentro del fútbol entrerriano.