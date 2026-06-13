Escándalo en el Mundial 2026: robaron botines y pelotas de la Selección inglesa a días de su debut

La selección de Inglaterra protagonizó uno de los primeros escándalos del Mundial 2026 luego de sufrir el robo de botines, pelotas oficiales e indumentaria clave antes de su debut en el torneo.

El hecho ocurrió durante el traslado del equipamiento desde la base de preparación en Florida hacia el predio de entrenamiento en Swope Soccer Village, en Kansas City. El plantel dirigido por Thomas Tuchel se encontró sin los elementos necesarios al momento de iniciar la práctica.

Entre los objetos sustraídos se encontraban los botines de varias de las principales figuras del equipo, además de pelotas oficiales del torneo, lo que generó preocupación en la delegación inglesa.

Detenciones

La policía de Kansas City confirmó que ya detuvo a dos sospechosos vinculados al caso, quienes permanecen bajo custodia mientras avanza la investigación. En paralelo, la Federación Inglesa de Fútbol trabaja contrarreloj para recuperar el material o conseguir reemplazos de urgencia.

El inconveniente complica la planificación del equipo, que tenía previsto entrenar este sábado. Inglaterra debutará el próximo miércoles frente a Croacia en Dallas, en el marco del Grupo L. Luego deberá enfrentar a Ghana y Panamá en la fase inicial.

A pesar del contratiempo, el conjunto británico llegaba con buenas sensaciones tras su preparación en Florida, donde había logrado resultados positivos en amistosos previos al inicio del certamen.