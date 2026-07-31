Renovaron alerta naranja y amarilla por tormentas para Entre Ríos: las zonas afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó este viernes, en su informe de las 6, el alerta por tormentas para Entre Ríos y advirtió que durante la noche de esta jornada y gran parte del sábado se esperan fenómenos de variada intensidad en toda la provincia. El aviso incluye alerta amarilla y naranja, con probabilidad de lluvias intensas, caída de granizo, fuertes ráfagas de viento y abundante actividad eléctrica.

De acuerdo con el organismo, los departamentos del sur y este entrerriano serán los más comprometidos durante la noche del viernes, ya que regirá un alerta naranja por tormentas fuertes o localmente severas.

El resto de la provincia permanecerá bajo alerta amarilla en distintos momentos entre la noche del viernes y la mañana del sábado, mientras que para el sábado el aviso por tormentas alcanzará a todo el territorio entrerriano.

Seis departamentos bajo alerta naranja

El alerta naranja regirá durante la noche del viernes para los departamentos Colón, Gualeguay, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Tala, Uruguay y Victoria.

Según el SMN, el área será afectada por tormentas aisladas fuertes, algunas de ellas severas, que podrán estar acompañadas por lluvias intensas en cortos períodos, granizo de diversos tamaños, intensa actividad eléctrica y ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora.

Además, se prevén precipitaciones acumuladas de entre 40 y 80 milímetros, aunque esos valores podrían ser superados de manera puntual.

Alerta amarilla para el centro y norte provincial

En tanto, los departamentos Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná y Villaguay permanecerán bajo alerta amarilla durante la noche del viernes, la madrugada y la mañana del sábado.

El organismo indicó que se esperan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con ráfagas de viento, ocasional caída de granizo, abundante actividad eléctrica y lluvias intensas en cortos períodos.

En estas zonas se estiman acumulados de entre 30 y 50 milímetros, con posibilidad de registros superiores en forma localizada.

Alerta por viento en el norte

El informe oficial también mantiene un alerta por viento para los departamentos Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador, donde podrían registrarse ráfagas de consideración durante el avance del sistema meteorológico.

Las autoridades recomiendan mantenerse informados a través de los canales oficiales y evitar actividades al aire libre durante el desarrollo de las tormentas.

El sábado, toda Entre Ríos bajo alerta

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa que durante el sábado toda la provincia de Entre Ríos permanecerá bajo alerta amarilla por tormentas, por lo que las condiciones de inestabilidad continuarán a lo largo de la jornada.

Ante este panorama, el organismo recomienda no sacar residuos, retirar objetos que puedan ser desplazados por el viento, evitar refugiarse debajo de árboles y mantenerse alejado de postes de electricidad y otros elementos que puedan representar un riesgo.

Pronóstico para Paraná

El pronóstico para Paraná anticipa un cierre de semana con condiciones inestables, probabilidad de lluvias y tormentas y un posterior descenso de la temperatura. De acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las precipitaciones se concentrarán entre este viernes y el sábado, mientras que desde el domingo comenzará a mejorar el tiempo.

Para este viernes se prevé una temperatura mínima de 16 grados y una máxima de 27 grados. Durante la mañana el cielo permanecerá mayormente nublado, mientras que por la tarde se esperan tormentas aisladas con una probabilidad de precipitación de entre 10 y 40 por ciento. Hacia la noche podrían registrarse tormentas de mayor intensidad, con chances de lluvia de entre 70 y 100 por ciento.

Además, el SMN indica que los vientos soplarán del sector norte con velocidades de entre 23 y 41 kilómetros por hora, mientras que las ráfagas podrían alcanzar entre 51 y 59 kilómetros por hora durante gran parte de la jornada.

El sábado continuará la inestabilidad

Las condiciones inestables persistirán durante el sábado, jornada para la que se pronostica una temperatura mínima de 15 grados y una máxima de 21 grados.

Durante la madrugada y la mañana continuarán las lluvias y tormentas, con probabilidades de precipitación de entre 40 y 70 por ciento. Sin embargo, hacia la tarde y la noche el cielo comenzará a despejarse y no se esperan nuevas precipitaciones.

El viento rotará al sector sur, favoreciendo el ingreso de una masa de aire más frío que provocará el descenso de las temperaturas durante el resto del fin de semana.

Cómo seguirá el tiempo la próxima semana

El domingo se presentará con cielo parcialmente nublado, una mínima de 11 grados y una máxima de 20 grados, sin probabilidades de lluvias.

Para el lunes y el martes se esperan jornadas estables, con cielo parcialmente nublado y escasas chances de precipitaciones, de entre 0 y 10 por ciento. Las temperaturas oscilarán entre 13 y 18 grados el lunes, y entre 10 y 18 grados el martes.

En tanto, el miércoles volverá a subir la temperatura, con una mínima de 10 grados y una máxima de 23 grados, mientras que el jueves alcanzará los 26 grados, manteniéndose el tiempo estable y sin lluvias previstas.