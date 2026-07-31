Cerrarán el acceso a la Garganta del Diablo por la crecida histórica del río Iguazú

Cerrarán la Garganta del Diablo por la crecida del río Iguazú

El Parque Nacional Iguazú cerrará desde el próximo 3 de agosto el acceso al circuito Garganta del Diablo, el más visitado de las Cataratas del Iguazú, como medida preventiva ante la crecida histórica del río Iguazú. La decisión busca resguardar la infraestructura y garantizar la seguridad de los visitantes frente al aumento del caudal provocado por las intensas lluvias registradas en el sur de Brasil.

La Administración de Parques Nacionales informó que la empresa concesionaria Iguazú Argentina S.A. pondrá en marcha un operativo para desmontar y proteger las pasarelas del circuito, con el objetivo de evitar daños durante los meses en los que se prevén los mayores niveles del río.

La medida se adoptó luego de analizar informes técnicos e hidrológicos que anticipan un escenario de crecidas importantes para septiembre y octubre, asociado a la posible llegada del fenómeno climático conocido como El Niño.

Desmontarán las pasarelas durante al menos 40 días

Las autoridades explicaron que el operativo demandará alrededor de 40 días y que las pasarelas solo volverán a instalarse cuando existan condiciones de seguridad para hacerlo.

"Vamos a rearmar la pasarela únicamente cuando sea seguro hacerlo, ya que no queremos iniciar los trabajos y tener que volver a cerrarla pocos días después", señalaron durante una conferencia de prensa.

Mientras tanto, el personal continuará monitoreando la evolución del río y la información climática para definir cuándo podrá reabrirse el circuito.

El caudal multiplicó por siete su nivel habitual

La decisión se produjo luego de que el río Iguazú alcanzara un caudal cercano a 10 millones de litros por segundo, una cifra que representa aproximadamente siete veces el promedio normal.

El incremento del nivel del agua ya había obligado a suspender transitoriamente el acceso a la Garganta del Diablo en los últimos días, debido al riesgo que representaba para visitantes y trabajadores.

El resto del parque seguirá abierto

Pese al cierre del circuito principal, el Parque Nacional Iguazú mantendrá habilitados los demás recorridos turísticos, por lo que los visitantes podrán continuar disfrutando de los 274 saltos que conforman una de las Siete Maravillas Naturales del Mundo.

Las autoridades recomendaron consultar el estado de los circuitos antes de viajar y seguir las indicaciones del personal del parque, mientras continúa el monitoreo permanente del comportamiento del río y de las condiciones meteorológicas.