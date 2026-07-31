Caputo definió la reforma del Banco Central como "la más importante de los últimos cien años"

El ministro de Economía, Luis Caputo, calificó hoy como "la reforma más importante de los últimos cien años" el anuncio del presidente Javier Milei sobre los cambios que planea implementar en la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

A través de un mensaje en su cuenta de la red social X, el titular del Palacio de Hacienda escribió: "Es un momento refundacional del país, Toto, me acaba de mandar un gobernador. Coincido, la reforma más importante los últimos cien años".

El mandatario presentó esta noche una serie de medidas, que incluyen prohibición por ley de la emisión monetaria para financiar al Estado, la restauración del mandato exclusivo de preservar el valor de la moneda y el fin del traspaso de utilidades contables al Tesoro, entre otras.

En cambio, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, señaló que "El grillete fiscal está atado al cuello de los argentinos", y subrayó que el “shutdown” (cierre) ya se inició y fue usted con sus políticas el que lo provocó. Y no mienta! Porque muchos servicios esenciales ya no están garantizados por el ajuste, recorte, vaciamiento y despidos masivos".

"Si el Estado argentino hoy sigue funcionando es pura y exclusivamente por el esfuerzo y sacrificio de sus trabajadores. Además, le cuento que si la inflación es un robo como dijo, todos ustedes ya tendrían que estar presos!! Somos unos de los países con la inflación más alta en el mundo", dijo.

Por su parte, Itai Hagman -legislador de Fuerza Patria- expresó en la misma red social "Otra cadena nacional cuyo único objetivo es alimentar la narrativa política del gobierno. Detrás de un discurso que parece "técnico", lo que escuchamos es una sarta de argumentos mil veces repetidos sobre la relación entre la política monetaria y fiscal con la inflación que la propia realidad de estos dos años y medio se encargaron de refutar".

"En relación a lo fiscal, el esquema de shutdown tampoco se aplica en casi ningún país y en los Estados Unidos ha generado estragos e incluso aumento de la presión fiscal por los problemas que genera en la cadena de pagos del Estado. En resumen, otra vez el presidente promete reformas ambiciosas para sostener la narrativa de que están cambiando la historia en pos de un futuro promisorio que estaría a la vuelta de la esquina pero que nunca llega", aseveró.