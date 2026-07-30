Frigerio recibió a los gremios de Granja Tres Arroyos y ratificó el acompañamiento a los trabajadores

El gobernador Rogelio Frigerio recibió este jueves a representantes de los gremios de Granja Tres Arroyos para analizar la situación que atraviesa la empresa y las posibles alternativas para avanzar hacia una solución del conflicto que mantiene paralizada la planta de Concepción del Uruguay.

Del encuentro participaron también el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, y el secretario de Trabajo, Mariano Camoirano. Durante la reunión se abordó la grave crisis económica y productiva de la firma, que mantiene a más de 900 trabajadores sin poder desempeñar sus tareas y con salarios adeudados desde fines de abril.

Según se informó oficialmente, el mandatario manifestó su cercanía con la situación que atraviesan los empleados y reafirmó la disposición del Gobierno provincial para continuar acompañando las gestiones destinadas a encontrar una salida al conflicto.

Asistencia provincial y respaldo a los trabajadores

El Gobierno recordó que esta semana comenzó el pago del subsidio provincial de 200.000 pesos para un grupo de trabajadores afectados. La asistencia se suma a la ayuda alimentaria y a una tarifa social diferenciada de energía eléctrica, medidas implementadas para mitigar el impacto de la crisis mientras continúa la búsqueda de una solución para la empresa.

Tras el encuentro, el secretario general nacional de la Unión Obrera Molinera Argentina (UOMA), Rubén Lafuente, destacó la predisposición del gobernador. "Valoramos la predisposición del gobernador, que conoce en profundidad la situación y ya viene manteniendo conversaciones con distintos actores del sector", expresó.

Por su parte, el secretario de Organización de la Federación de la Carne, Carlos Molinares, sostuvo que "las cuatro organizaciones sindicales que representamos a los trabajadores fuimos escuchadas por el gobernador, quien manifestó su compromiso de seguir buscando alternativas para que la empresa pueda reactivarse".

Los gremios pidieron sostener las fuentes laborales

En tanto, el delegado provincial de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), Edgardo Mayer, planteó la necesidad de trabajar de manera conjunta para atraer inversores que permitan reactivar una actividad que, según afirmó, "tiene futuro y perspectivas de crecimiento".

A su vez, el secretario de Junta de la Federación de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (FTIA), Daniel Leo, calificó la reunión como "muy importante" y aseguró que durante el encuentro se reafirmó el compromiso compartido entre los sindicatos y el Gobierno provincial para encontrar alternativas que permitan sostener las fuentes de trabajo.